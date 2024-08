Nagy a csend a zeteváraljai víztározónál elképzelt úszó napelemek körül

A vízügyi és környezetvédelmi hatóságok bukaresti egységeihez nyújtott be petíciót a zeteváraljai víztározónál elképzelt úszó napelemek telepítése ellen tiltakozó Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület. Egyelőre úgy tűnik, hogy hatásos volt a megmozdulásuk.

Az elöljáró már ekkor nem értett egyet a beruházás megvalósításával, hiszen a helyszín helyi érdekeltségű turisztikai zónának minősül. Szerinte a napelemek kihelyezésével kárt tennének a természetben, amit a község szállásadói is megsínylenének. A felsoroltakkal egyetértett a több mint száz szállásadó nevében nyilatkozó Nagy Árpád is, aki az élővilág esetleges pusztulását is felhozta ellenérvként.