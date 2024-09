Művészeti kavalkád, történelmi séta a nagyajtai várfesztiválon

Kulturális, művészeti és történelmi vonatkozású fesztiválnak ad otthont a nagyajtai unitárius vártemplom szeptember 6–8. között. A Jurta Egyesület szervezésében harmadjára sorra kerülő eseményen kiemelt szerep jut a zenének, képző- és népművészeti tevékenységeknek, de az elmúlt években korhűen felújított vártemplomot is fel lehet fedezni, méghozzá ingyenesen.

A régóta megálmodott várfesztivált a Jurta Egyesület szervezi, amely már húsz éve a helyi és regionális közösséget igyekszik különböző gyerek- és ifjúsági tevékenységekkel színesíteni-gazdagítani. Fő céljának tekinti, hogy a különböző rendezvények által a fiatalok és gyerekek mindennapjaiba világi és szakrális értékek köré, közösségi életformát teremtsen. A várfesztiválon azonban nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is élménydús programot kínálnak, amelyben központi szerepet kap a zene, a képzőművészet és a népművészet.

Vasárnap 11 órától ünnepi istentiszteletetet tartanak, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke pedig Erdővidéket mutatja be régi térképek alapján. Végül a Gazdag Miklós Polgári Daloskör fellépésével búcsúzik az idei várfesztivál.

A programot előadások színesítik, de a várszínpadon is pezseg az élet, egyik koncert követi a másikat; az este öröménekléssel, nótaesttel zárul a Lelkes zenekar közreműködésével.

Szombat délben az érdeklődők vezetett séta formájában ismerhetik meg a 14. századi unitárius templom történetét, majd orgonakoncertre is sor kerül. Ekkor már nyílnak a kézműves standok, kezdődnek gyerekfoglalkozások, amelyek során többek között tányérfestésre és nemezelésre is lesz lehetőség.

Péntek délután nyílik meg, és vele együtt az ugyancsak három napon át tartó kézműves vásár is. Az első napot, a színjátszók és néptáncosok fellépését követően a Tárkány Művek koncertje zárja.

A nagyajtai Varjúvár-dombot uraló templom felújítását 2022-ben fejezték be. Amint azt Fekete Levente unitárius lelkész korábban elmesélte a Székelyhonnak : várfal és három bástya által oltalmazott építmény a legrégebbi szakrális központja a falunak, hiszen 1350-es években épült római katolikus templomként. Azóta kiegészítették, javították, ma régi-új köntösben várja látogatóit.

Természetesen a bástyák is emelik történelmi jelentőségét, sőt, ezekben tematikus kiállítótereket rendeztek be, amelyekben a templomerődről, a felekezet múltjáról, Nagyajta híres személyeiről is értékes információkat tudhatunk meg.

A várfesztiválra a belépés ingyenes, a rendezvény partnerei a Nagyajtai Unitárius Egyházközség, Nagyajta Község Polgármesteri Hivatala. Fő támogatói a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Magyar Turisztikai Ügynökség, Kovászna Megye Tanácsa, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Háromszéki Szervezete, valamint a Nagyajtai Unitárius Egyházközség amerikai (madisoni) testvérgyülekezete .