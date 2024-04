A hit hajléka, Nagyajta ékessége: új fényében pompázik az unitárius vártemplom

Válságos időben menedék, betegségben kórház, magányban találkozóhely a nagyajtai Varjúvár-dombon tornyosuló templom. Várfal és három bástya oltalmazza a templomot, amely az évszázadok során a nagyajtai római katolikus, később unitárius gyülekezet megbecsült ékessége volt. Hétszáz év alatt átalakították, bővítették, toldozták-foldozták is azt. Az épületegyüttes teljes körű felújítását 2022-ben fejezték be, azóta csodájára járnak hívők és turisták, Fekete Levente unitárius lelkész legnagyobb örömére, aki körbevezetett a szakrális műemlékegyüttesen.

Nyertek ugyan, de a munkálatok kezdetére az országban is felütötte a fejét a koronavírus, ugyanakkor számolniuk kellett azzal is, hogy A kategóriás műemlék épületegyüttesként hibát nem tűrő, óriási volumenű munkálatnak kell elébe nézni.

A templom egyedülálló, reneszánsz kőszószéke magyar kőfaragómester munkája, 1710-ből származik. Történetébe a lelkész avatott be: a magát „J.Kőfa” mesterjeggyel igazoló művész előzőleg a brassói Fekete templom felújításánál dolgozott, ám Dónáth György miklósvárszéki alkirálybírónak köszönhetően a nagyajtai vártemplomban való munkát is elvállalta.

Az emelvény kehely alakú, bábos feljáróval ellátott, a címerpajzsára olasz babérkoszorúban a fiait begyéből etető pelikán látható. A szószékkorona is 1710-ből származik, brassói asztalos-céhes munka, ugyanazzal a pelikán fafaragvánnyal. Fekete Levente kiemelte, hogy bár ez a festék alatt pihen mostanra, írott szöveg is található rajta, évszámmal együtt.

A templom déli falán egy vakolatkeretbe foglalt dicsőítő szöveg olvasható, amit mint kiderült, 1832-ben fedeztek fel, de a szöveg a 18. század első harmadában került oda. Ami az orgonát illeti, Rieger Ottó orgonaépítő mester készítette el 1912-ben. Pneumatikus, neogótikus homlokzatú, koncertképes hangszer. A virágmotívumokkal díszített karzatmellvédek kazettáit Sütő Béla vargyasi népművész 1966-69 között festette meg. Ezeket Sütő István dédunoka a Magyar Unitárius Egyház, valamint a székelyek címerével egészítette ki. A lelkész elárulta, hogy Béla bácsi és felesége, Gizella néni kontyos székekkel is megajándékozta a templomot, ezek mai napig is fontos elemei a nagyajtai vártemplomban köttetett házassági ceremóniáknak.

„A kapubástya is tartogat látnivalót. Középkori, nagyajtai dokumentumokat láthatunk 1463-tól, de megtekinthetjük az 1602-es, valamint az 1614-es katonai lustra (összeírás) névsorát is, és Nagyajtai Kovács István MTA-tag önéletírásának animációs megjelenítését is megcsodálhatjuk. A felső emeleten több mint 25 nagyajtai hírességet is összeírtunk, akiknek munkásságával kultúránk gazdagodott” – magyarázta a lelkész.