Művelődési központként működne leendő székhelyén a céhtörténeti múzeum

A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum a 201 éves, jelenleg felújítás alatt álló egykori Székely Katonanevelde épületébe költözne át a korszerűsítési munkálatok befejezését követően. A tervekről Dimény Attila múzeumigazgatótól érdeklődtünk.

Daczó Hodor Barna 2023. március 31., 17:202023. március 31., 17:20

A múzeum munkatársai számára az idei év egyik fontos feladata a raktárban lévő tárgyak előkészítése a költöztetéshez, osztotta meg lapunkkal az intézményvezető. „Amint az időnk engedi, hozzálátunk a csomagoláshoz, hogy gördülékenyen haladjanak a dolgok, ha eljön a költözködés ideje” – jegyezte meg elöljáróban Dimény Attila.

Az egykori Székely Katonanevelde jóval nagyobb teret biztosít majd a múzeum számára, mint a jelenlegi épület.

Hirdetés „A jelenlegi 1500–1600 helyett 3000 négyzetméter felületen rendezkedhetünk be, ami értelemszerűen növeli a kiállítótereinket” – hangsúlyozta. Ez a tervek szerint a meglévő alapkiállítások bővítését is jelentené. „Emellett

a jelenleg raktárban lévő kiállításainkból, gyűjteményeinkből is közszemlére tudnánk bocsátani, illetve a folyamatban levő Székely Határőr Gyalogezred kézdivásárhelyi iskolájának múltját feldolgozó kiállítást is berendeznénk, az épület eredeti rendeltetésére való tekintettel”

– jegyezte meg.

Fotó: Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala

Új kiállításokat is berendeznének Épülettörténeti szempontból is berendeznének egy kiállítást, osztotta meg lapunkkal az igazgató. „Nemcsak az egykori rendeltetéséről, hanem magáról az épületről is szeretnénk információkat nyújtani látogatóinknak.” Emellett újdonságnak számítana a sajtótörténeti kiállítás is, amelyet terveik szerint ugyancsak a leendő székhelyen rendeznének be.

Az évekkel ezelőtt megvásárolt rotációs nyomdát – amely talán az első volt a városban – fel kell javítani, és e köré szeretnénk egy sajtó- és nyomdatörténeti kiállítást berendezni, ezzel is bővítve az alapkiállításainkat. Ugyanígy tűzoltó-kiállítás is szerepel a terveink között”

– sorolta. A már meglévő alapkiállítások is bővülnének az új hely nyújtotta nagyobb térnek köszönhetően. „Mivel nagyobb térbe kerül át a babaméretű népviselet-gyűjtemény, azt is szeretnénk kiegészíteni úgy, hogy a viseletek mellett például az adott tájegységekről több információt nyújtsunk a látogatóknak” – fejtette ki Dimény Attila. A kiállítótérben időszakos kiállítások számára is lenne hely.

Amennyiben a jelenlegi épületet is meg tudnánk őrizni, a leendő galériába nagyobb lélegzetvételű kiállításokat hoznánk, amelyek hosszabb időn át látogathatók lennének. Ugyanakkor abban a képzőművészeti tárlatok mellett időszakos szakmai kiállítások is helyet kaphatnának, ezeket ugyancsak hosszabb ideig látogathatnák az érdeklődők”

– vetítette előre a múzeumigazgató.

Fotó: Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala

Vonzó turisztikai célpont Az intézményvezető azt is hangsúlyozta, hogy igyekeznek majd az épületet a leendő művelődési központ céljainak megfelelően működtetni. „A kiállítások csak egy részét képezik a múzeumnak, melyek kapcsán interaktív programokat lehet szervezni, mint például kézműves mesterségek bemutatóját.

Mivel az udvaron színpad is helyet kapna, különféle kulturális események, programok szervezése is lehetővé válna. Továbbá célunk, hogy a térséget megismerni akaró turisták, érdeklődők elsődlegesen a művelődési központ jelleggel működő múzeumot találják meg.

Az intézmény a környékbeli látogatások megkerülhetetlen eleme, akár kiindulópontja legyen. Ezáltal a múzeum a megye és a régió kedvelt turisztikai célpontja kíván lenni, ahol élményszerű és interaktív kiállítások, színvonalas kulturális események teszik lehetővé, hogy a látogatók szívesen jöjjenek múzeumba és időt töltsenek ott” – sorolta. Mindez egyelőre terv, hiszen, miután az egykori katonaiskola épületének felújítását befejezik, még sok munka vár rájuk.

Fotó: Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala