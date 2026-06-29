Mutasd meg népviseleted, és nyerj értékes ajándékokat

A népviselet nem csupán ünnepi öltözet, hanem identitásunk, hagyományaink és közösségi összetartozásunk egyik legszebb kifejezője. Ezt a gazdag örökséget szeretné megmutatni és népszerűsíteni a Székelyhon új fotójátéka.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Játékunk különösen aktuális az Ezer Székely Leány Napja környékén, amelyet július 4-én, szombaton rendeznek meg Csíksomlyón. A hagyományőrző esemény évről évre több ezer fiatalt és családot vonz, akik büszkén öltenek magukra székely, csángó vagy más népviseleteket. Ha te is részt veszel az eseményen, vagy van egy kedves fotód népviseletben, itt a lehetőség, hogy megmutasd másoknak is.

Mondjuk a részleteket

A részvétel ezúttal is egyszerű: tölts fel egy olyan fényképet a foto.szekelyhon.ro oldalra, amelyen népviseletben vagy látható. A fotófeltöltési időszakot követően kezdődik a szavazás, amely során az olvasók dönthetik el, kik legyenek a játék nyertesei. A legtöbb voksot begyűjtő hat résztvevő értékes nyereményekkel gazdagodik. Nevezz be június 29. és július 4. között, majd július 5-től július 8., déli 12 óráig gyűjtsd a szavazatokat, és légy részese annak a közösségi élménynek, amely a hagyományok tiszteletére épül.

Nyeremények:

1. díj: páros bérlet a 11. Double Rise Fesztiválra (2026. július 9–11.), 738 lej értékben, a Double Rise felajánlásából;

2. díj: zeneimádó csomag: Stanley Cup és egy nagyméretű fejhallgató, összesen 280 lej értékben, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem jóvoltából;

3. díj: egynapos kirándulás két fő részére a Holdvilági tubarózsákhoz, 320 lej értékben, a Panoráma Turist felajánlásából;

4–6. díj: egy-egy autóbelső-tisztítás, darabonként 150 lej értékben, a ZoLo Carpit jóvoltából.

A Hagyomány egy képben játékunk nemcsak a nyereményekről szól, hanem arról is, hogy közösen megmutassuk népi örökségünk szépségét és sokszínűségét. Ragadd meg a fényképezőgéped vagy a mobiltelefonod, ölts népviseletet, vagy keresd elő kedvenc hagyományőrző fotódat, és oszd meg (foto.szekelyhon.ro) velünk.

A játék támogatói

Tizenegyedszer is Double Rise Torockón! A dupla napfelkelte birodalmában, a Székelykő lábánál könnyűzene, színház, irodalom és végetnemérő folkbulik töltik meg a falu utcáit, udvarait – és persze a szívünket három napon át 2026. július 9–11. között!

Az idei évben újra a magyar kulturális élet színe-java érkezik a Double Rise-ra: a nagyszínpadon többek között Beton.Hofi, a mindig elementáris Bohemian Betyars, a nyári szezon leghosszabb és legpörgősebb bulijával készülő Parno Graszt, a lendületes 4S Street, a népzene és a világzene határait feszegető Magyar Banda, a különleges hangzásvilágú Tárkány Művek várja a közönséget. Emellett olyan unikális koncertélményekkel is készülünk, mint például Bérczesi Róbert egy szál gitár produkciója. A mulatság természetesen már napközben elkezdődik: néptánc- és mozgászínházi foglalkozások, irodalmi és színházi események, sportprogramok, filmvetítések, gasztronómiai kalandozások, akusztikus koncertek, gyermekfoglalkozások várják a látogatókat.

Double Rise Fesztivál, július 9–11., Torockó.

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A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Erdély négy városában, Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön nyújt magyar nyelvű képzést a társadalomtudományok, humántudományok, művészet, mérnöki, sport, valamint matematika és természettudományok területén.

A diákközpontú intézmény 25 éve dolgozik azon, hogy a folyamatos fejlődés, szakmaiság és gyakorlatra épülő oktatás segítségével megfelelő alapot biztosítson hallgatóinak ahhoz, hogy jövőbeni szakmájukban kiteljesedjenek.

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Veled egész a sztori!

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A Panoráma Turist története 1993-ban kezdődött, amikor egyetlen autóbusszal vágtunk neki az utasszállítás világának. Az elmúlt évtizedek során folyamatos fejlődésen mentünk keresztül, és mára a térség egyik megbízható utazási és személyszállítási szolgáltatójává váltunk.

Büszkék vagyunk arra, hogy több mint három évtizede utaztatjuk és szolgáljuk ki utasainkat, miközben számtalan felejthetetlen élményt nyújtó kirándulást és utazást szerveztünk Románia és Európa számos csodálatos úti céljára. Legyen szó belföldi vagy külföldi kirándulásokról, kulturális körutakról, városlátogatásokról vagy pihenőutakról, célunk mindig az, hogy utasaink biztonságban, kényelemben és jó hangulatban utazhassanak.

Napjainkban rendszeres buszjáratokat üzemeltetünk Gyergyószentmiklóson és a környező településeken, valamint utazási irodánk is várja az érdeklődőket Gyergyószentmiklóson, a Virág negyedben, a Bl. 45/G/1 szám alatt. Munkatársaink készséggel segítenek mindazoknak, akik egy kellemes kirándulást, családi utazást vagy akár egy külföldi kalandot terveznek.

A Panoráma Turistnál egész évben szervezünk belföldi és külföldi kirándulásokat, csoportos utakat és egyedi utazási programokat, hogy mindenki megtalálhassa a számára legmegfelelőbb élményt.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves utasunknak és partnerünknek a bizalmat, amelyet az évek során belénk fektettek. Köszönjük, hogy a Panoráma Turistot választották, és bízunk benne, hogy a jövőben is együtt fedezhetjük fel Románia és Európa legszebb helyeit.

Panoráma Turist – Utazzon velünk, élményekben gazdagon!

https://www.facebook.com/www.panoramaturist.ro

Telefonszám: 0751-067 414

E-mail: panoramaturist@yahoo.com

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A ZoLo Carpit professzionális autókárpit-tisztítással varázsolja újjá autód belső terét. Modern mélytisztító gépeinkkel hatékonyan távolítjuk el a makacs foltokat, szennyeződéseket és a mindennapi használat nyomait, miközben a kárpitokhoz kíméletes tisztítási eljárást használunk. A tisztítás nemcsak az ülésekre terjed ki, hanem a műszerfalra, a középkonzolra, a tető- és padlókárpitra, az ajtók és küszöbök belső felületeire, valamint a csomagtartóra is.

Célunk, hogy autód beltere újra friss, tiszta és rendezett legyen, ahová öröm beülni minden egyes alkalommal. Rugalmas időpont-egyeztetéssel dolgozunk, és igény szerint házhoz megyünk, de a Csíkszentgyörgy 59. szám alatt is várunk.

Munkánkra elégedettségi garanciát vállalunk, mert hisszük, hogy a minőségi szolgáltatás a végeredményben mutatkozik meg.

Válaszd a ZoLo Carpit szolgáltatásait, és adj egy új élményt autódnak – a ragyogó tisztaság érzését minden utazás előtt.

Bővebb információkért hívd a 0752-677 413-as telefonszámot.

ZoLo Carpit – Tisztaság, amit látsz, minőség, amit érzel!

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A játék szabályzata itt érhető el.