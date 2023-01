A pálos rend története Székelyudvarhelyen

Pálosok címmel nyílik rendhagyó tárlat csütörtökön a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, amelyen a magyar alapítású rend történetét mutatják be a kiállított műtárgyak, installációk által. A múzeum termeiben egyebek mellett rávilágítanak Remete Szent Pál kultuszára, a rend tagjainak mindennapjaira, de a częstochowai Fekete Madonna másolata is megtekinthető.

Számos műtárggyal, képpel és irattal mutatják be a pálos rend történetét

rendtörténeti, egyházi kiállításról van szó, ezért is szervezik a templomban a megnyitót,

ahol a beszédek mellett zenei produkciókat is meghallgathatnak a részvevők. A tárlat a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Pálos Rend és a Haáz Rezső Múzeum együttműködésének eredménye, és olyan műtárgyakat is megtekinthetnek az érdeklődők, amelyeket először mutatnak be a nagyközönségnek.