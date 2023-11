Munkamániától a pihenéskultúráig: generációs különbségek egy szociológus szemével

Az I. világháború (1914-1918) előttiek a veteránok, a két háború között születettek pedig a csendes generációhoz tartoznak. A boomerek a II. világháború (1939-1945) utáni időszakban születtek, a kollektivizálás, az erőltetett urbanizáció és iparosítás korában. Törekszenek a biztonságra, ragaszkodnak a stabil munkahelyhez és nagyon fontos számukra a presztízs. Ők a jelen emberei, arra fókuszálnak, ami most történik, és hálásak azért, amit kapnak, mert tudják, hogy lehetne sokkal rosszabb is.

A fiatalok és nők csak a kétezres évek során lépnek be ebbe a vándorlásba. Ebben a periódusban kezdődött el a digitalizáció is, ezekhez tartoztak a közösségi médiaoldalak elődei is, mint például a Yahoo Messenger és az IWIW, amelyekkel ez a korosztály már megismerkedhetett. Jellemző rájuk a szorgalom és a racionalitás, a rendszerváltás nyerteseivé vagy veszteseivé váltak, attól függően, hogy ki milyen szociális hálóval rendelkezett, milyen élethelyzetben és életkorban következett a váltás, milyen tanulmányokkal és képzettséggel rendelkezett – ezek ugyanis döntő tényezők voltak a folytatásban. Emellett az X csoporthoz tartozóknak adatott meg először, hogy új karriert kezdjenek építeni, megismerni, ennek tudható be az is, hogy ők voltak a digitalizáció megalapozói is.