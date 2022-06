Munkalovak versenyeztek Betfalván

Hagyományőrzés és szórakozás

Erdős Rómeó, aki versenyzőként és szervezőként is részt vett az eseményen rámutatott, a székelyek és magyarok mindig is lovas nemzet voltak, őseink is a lovak segítségével művelték meg a földet, illetve termelték ki a fát, így a megmérettetés – a szórakozás mellett – a hagyományok továbbvitelét is jelenti.

Hirdetés

A jelenlévők lényegében egy baráti társaság tagjai, akiket a lovak szeretete köt össze, az állattartással kapcsolatos tudásukat pedig a szülőktől örökölték.