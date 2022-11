Multikulturális gasztronómiai vetélkedőt hirdetnek a középiskolásoknak

Összesen tizenhat megyében és Bukarestben is meghirdette a székelyudvarhelyi Septimia Holtels & SPA Resort az Ifjú séfek vetélkedőjét, amelyre kisebbségi nyelven tanuló középiskolásokat várnak. A cél az, hogy multikulturális csapatokat alkotva erősítsék az etnikumok közötti kapcsolatokat, ugyanakkor fejlesszék a fiatalok gasztronómiai tudását.

Számos célt megfogalmazott a Septimia Holtels & SPA Resort vezetősége, valamint partnereik, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala és a Visit Hargita, amikor úgy döntöttek, hogy megszervezik az Ifjú séfek vetélkedőjét. Fontosnak tartották a fiatalok gasztronómiai fejlődését és az egészséges életmód iránti érdeklődésük támogatását, a turizmushoz kapcsolható szakmák bemutatását, ugyanakkor a Hargita megyei étkezési kultúra népszerűsítését is. Mindemellett az elképzeléseikben legalább ekkora szerepet tölt be a kisebbségi népcsoportok közötti kapcsolat erősítése, ugyanakkor a román nyelv elsajátítása és használata is.