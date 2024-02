Műemléképületet újítanak fel, hogy megfelelő otthona legyen az életmentőknek

Felállványozták Dicsőszentmártonban az 1890-ben kaszinónak épült, jelenleg a helyi tűzoltóságnak otthon adó épületet, és elkezdődtek a felújítási munkálatok. A műemléképület pincéjében és padlásán is jártunk.

Felállványozták Dicsőszentmártonban az 1890-ben kaszinónak épült, jelenleg a helyi tűzoltóságnak otthon adó épületet, és elkezdődtek a felújítási munkálatok. A műemléképület pincéjében és padlásán is jártunk.

A tágas udvarral is rendelkező emeletes épületet jelenleg a Horea Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) dicsőszentmártoni alegysége használja. Mint a Maros megyei felügyelőség helyettes vezetőjétől, Sorin Ciungan őrnagytól megtudtuk, 2022-ben nyerték meg a pályázatot, amely alapján az Országos Helyreállítási Alapból

Jelenleg a borpincének is alkalmas pincét újítják fel, újravakolják és szigetelik a falakat, hogy ne legyenek nedvesek. De dolgoznak a padláson is, ahol kicserélik a tetőszerkezetet, újrafedik az épületet.

Jól látható, hogy helyenként a cserepek elmozdultak, a vastag gerendák, amelyeket úgy illesztettek össze, hogy szeg nincs bennük, áznak. Az épület utca felőli részét is felállványozták már. Ideiglenesen lekerült a homlokzatról, a műemlékvédelmi státust jelző tábla.

A hivatásosok munkáját önkéntesek is segítik

A Székelyhon kérdésére Sorin Ciungan elmondta, hogy a dicsőszentmártoni alegységnél van elegendő hivatásos tűzoltó és mentős. Hozzájuk tartozik a marosludasi tűzoltóegység is, ahol ugyanabban az épületben vannak a hivatásos és az önkéntes tűzoltók. Radnóton is vannak önkéntes tűzoltók, velük is jól együttműködnek.