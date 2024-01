Moziélmények várnak a nézőkre Gyergyóalfaluban

Már régóta nem működik mozi Gyergyószéken, éveken át csak alkalmi vetítésekben lehetett része a közönségnek. Igény pedig lenne rá – így látják Gyergyóalfaluban is, ahol mostantól rendszeresen kínálnak moziélményeket.

Főként magyarországi filmeket láthatnak a nézők mostantól a gyergyóalfalvi Petőfi Sándor Művelődési Házban, ahol a Filmtettel partnerségben rendszeres moziesteket szerveznek. Ugyanakkor törekednek arra is, hogy köztük azokat az alkotásokat is láthassa a közönség, amely valamilyen módon kötődik Gyergyószékhez – ismertette szerdai sajtótájékoztatóján György Botond, a művelődési ház vezetője. Ilyen lesz például az Elfogy a levegő című, 2023-ban bemutatott film, amelynek legtöbb jelenetét a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumban, illetve más környékbeli helyszíneken forgatták. A vetítésre január 25-én kerül sor.

és amint a sajtótájékoztatón elhangzott, látható lesz itt a hegymászó Erőss Zsolthoz kötődő Magasságok és mélységek című filmdráma is. A Petőfi Moziestek mellett gyerekeknek szóló alkotások is műsorra kerülnek majd.

Egyébként amint György Borond elmondta, annak ellenére, hogy Gyergyóalfalu csak egy község, lassan egy kisvárosi szintű kulturális élet kezd kialakulni. Ennek jelen, hogy 2023-ban minden negyedik napra jutott valamilyen művelődési esemény, amelyeken összesen 10 970 néző vett részt. Ezekben a számokban pedig nincsenek benne a falunapi és más hasonló programok.

A Figura Stúdió Színház A Dzsungel könyve című előadását 14-szer játszották Alfaluban 2400 néző előtt. A Bagossy Brothers Company első évtizedének történéseit feldolgozó 10 éve úton című filmet négy este is vetítették, telt ház előtt, és ekkor bizonyosodott be, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Házat az adottságai alkalmassá teszik arra, hogy moziként is funkcionáljon.