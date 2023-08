Most kell eldőljön, hogy miként fejlesszék a gyergyószentmiklósi Csiky-kertet

Bürokratikus okok miatt nem haladt eddig érdemben az a projekt, amely a gyergyószentmiklósi arborétum, a Csiky-kert fejlesztését tűzte ki célul. Mostanra úgy tűnik, elhárultak az akadályok, következhet a megvalósítás, csak még azt nem lehet tudni, hogy mi is fog megvalósulni.

az elmúlt hónapokban sokat kellett a városházát és a megyei önkormányzatot is „piszkálni”, hogy végre a helyükre kerüljenek a dolgok.

A város átadta a megyének a projekt lezárásáig a kert területét, hogy az beruházásokat folytathasson ott. „Úgy gondolom, érezhették a nyomást, amit a sok ember szavazata is jelentett, hogy ezt a projektet nem lehet csak úgy lemondani, vagy a pénzt átadni valami másra” – fogalmazott Csata.

Csata Levente rámutatott, hogy az Arbornak, mint kezdeményezőnek, vagy a projektre szavazóknak jogilag már nincs igazából beleszólása abba, hogy mi is valósuljon meg. Ez a megyei önkormányzat és a városháza döntése lesz. Örülnének persze,

ha kikérnék a kezdeményezők véleményét is.

a tanösvények kitisztítása és megfelelő kijelölése, a bejárati kapu megjavítása, és egy olyan Csiky-kert logó készítése és felállítása is, amelynél az arra sétálók fotókat készíthetnének, jelezve a helyet, amelyet meglátogattak.

Hozzátette, hogy nem csak a megyei tanács részvételi költségvetéséből szeretnék szebbé tenni a parkot, hanem a MOL Románia vállalat vezetőit is elhozta ide, akik nyitottak arra, hogy ők is támogassanak valamilyen fejlesztést az arborétumban. Ehhez a helyiektől várnak konkrét javaslatot, hogy mi legyen az, ami a parknak és a helyi közösségnek is leginkább hasznos lenne.

Mindemellett a Fenyő Szövetség önkénteseivel és más, a parkot szívügynek tekintő személyekkel együtt eddig is