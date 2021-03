Most kátyúznak, később nagyobb útjavítások várhatók

Csíkszeredában már februárban megkezdték a városi úthálózaton a tél folyamán keletkezett kátyúk betömését, ugyanakkor a kavicsozott utcák javítására is készülnek. A nyári útkarbantartásra még várni kell, a költségvetéstől is függ, hogy milyen munkálatokat tudnak elvégezni.

A Mérleg utcai belső parkoló felújítását az elmúlt két évben nem tudták elvégezni. Archív • Fotó: Gábos Albin

Akárcsak a korábbi években, idén is hideg aszfalt felhasználásával kezdődött az útjavítás Csíkszeredában, a közlekedés biztonsága érdekében a télen megjelent kátyúkat február folyamán kezdték eltüntetni. Mint a polgármesteri hivatal jelezte,

a helyszíni ellenőrzések és a lakossági bejelentések alapján 25 aszfaltozott utcában vált sürgetővé a kátyúk miatt a mihamarabbi beavatkozás, ez jelenleg is tart.

Megtudtuk azt is, előkészületben van a kavicsozott burkolatú utcák javítása, 22 olyan utcáról van szó, amelyek rendszeresen igénylik az újabb kavicsréteget és ennek tömörítését – ilyenek például a nagyobb forgalmú szécsenyi út vagy a Csiba utca is, amelyek állapotát a lakók rendszeresen kifogásolják. A hivatal közlése szerint a makadámutakat akkor tudják javítani, ha tartósan fagy- és csapadékmentessé válik az időjárás.

A nyári útkarbantartás meleg aszfalt felhasználásával kezdődik meg az ennek megfelelő időjárás beköszönte után, de az még nem ismert, hogy mekkora összeget tud erre fordítani idén a polgármesteri hivatal.

Több olyan utca, illetve parkoló is van, amelyek újraaszfaltozását már tavaly is betervezték, de elmaradt.

Így 2019 után tavaly sem sikerült leaszfaltozni a Mérleg utcai tömbházak belső udvarát, ezt a tervek szerint idén pótolják. A Pacsirta sétányon, a korábban elbontott garázsok helyén két helyszínen folytatódik az aszfaltozás – tudtuk meg. Szakaszonként újul meg a Hunyadi János utca, miután két éve a Csíki Nest kiskereskedelmi központ építője felújította egy szakaszát, tavaly a Kalász lakótelepi temetőtől a Márton Áron utcáig tartó utcarészt aszfaltozták újra. Idén ez folytatódhat, a Szentlélek utcai körforgalomtól a tűzoltóságig terjedő szakaszon készül két rétegben új aszfaltburkolat.

Amennyiben a helyi költségvetésben megfelelő összeget lehet elkülöníteni az útkarbantartásra, a Hunyadi János utca Szék útja felőli részét is újraaszfaltozzák, akárcsak az azzal párhuzamos Szentkirály utcát – ezeket is tavaly tervezték elvégezni. Ugyancsak a költségvetés elfogadása után derül ki, hogy a karbantartásra szánt pénzből felújítható lesz-e a Decemberi Forradalom utca – ez munkálat nagyban függ a szomszédos Octavian Goga sétány felújításának ütemétől is – tudtuk meg.