Money Heist: ez már nem rablás, ez már háború

A mai szórakoztatóipari trendek szerint mindennek, ami kellően népszerű, és sok ember mutat érdeklődést iránta, folytatást kell készíteni. Ha pedig elkerülhetetlen a lezárás, akkor is ott vannak az ugyanazon világban játszódó történet-leágazások (spin-offok, rebootok, stb.), készítésének lehetőségei, tehát

egy adott szórakoztatóipari termékről addig lehet a bőröket lenyúzni, amíg a készítők cérnával és a stúdiók pénzzel bírják.

Ami pedig a befejezést illeti, azt a lehető leghosszabb ideig kell „elhúzni”, erre pedig van is egy jól bevált módszer: két részre kell osztani a befejező részeket és azokat több hónapos, ne adj’ isten éves távlatban elérhetővé tenni: ahogy tette azt a Marvel a moziverzuma harmadik fázisának végén a Bosszúállók: Végtelen háború és a Bosszúállók: Végjáték esetében, de ide sorolhatjuk az Éhezők viadala vagy éppen a Harry Potter-franchise utolsó, két részre osztott filmjeit.

A sorozatok térfelén a Netflix is átvette ezt a gyakorlatot, és újabban a népszerű szériák utolsó szezonjai is két felvonásban jönnek: megcsinálták ezt a Bojack Horsemannel, és most a platform egyik éllovasának számító spanyol Nagy pénzrablással is (La casa de papel – Money Heist), vagyis

a lezáró évadokat két részletben, pár hónapos különbséggel teszik elérhetővé.

Megszokhattuk már, hogy a presztízssorozatok újabb és újabb évadaira már nem hónapokat, vagy egy kerek évet, hanem még annál többet is kell várni, de amikor megérkeznek (a Netflixre vagy az Amazonra), akkor egy nap alatt le lehet az egészet darálni. Ezen csavart egyet a Netflix, hogy hosszabb ideig tartsa fenn a lehető legtöbb potenciális néző érdeklődését azzal, hogy gyakorlatilag eseményszámba megy az is, hogy az egyik népszerű szériából mindössze csak egy fél évad érkezik. A módszer működik,

a nézők végső soron elégedettek, így várhatóan a jövőben is alkalmazni fogja a streamingóriás a két etapra bontott utolsó szezonok gyakorlatát.