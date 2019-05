Bosszúállók – Végjáték: a szuperhősfilm, aminek lelke van

• Fotó: Marvel Studios

Először a legismertebb és legfontosabb szuperhősök kapták meg az eredettörténeteiket, majd ezek folytatásait, így Vasember és Hulk után, Amerika Kapitány és Thor világmegmentő szuperhősökké válását is megismerhettük, több filmben is feltűnt Fekete Özvegy, majd jött a Hangya, a Galaxis Őrzői és Doctor Strange, a Sonytól visszakapott Pókember, mellettük pedig Fekete Párduc és végül Marvel Kapitány is. Közben összeálltak a Bosszúállók, akik kétszer is megmentették a világot, a szuperhősöket egy csapattá kovácsoló filmek stáblista utáni jeleneteiben pedig

láthattunk egy sisakos, lila bőrű humanoid földönkívülit, aki több, nagy erővel bíró tárgy megszerzésén ügyködött, ami a képregények ismerőinek nem volt újdonság.