Mondjanak bármit is az önkormányzati képviselők, megújul a Tompa László Általános Iskola

Néhány héten belül elkezdődnek a székelyudvarhelyi Tompa László Általános Iskola felújítási munkálatai, noha önkormányzati szinten többen is aggályaiknak adtak hangot, kiemelve, hogy a beruházás jelentősen megemelkedett értéke miatt nem érdemes belekezdeni az iskola felújításába „ahová egyre kevesebb gyerek jár”. Megkerestük az iskola vezetőségét is az ügyben.

A városi minifocipálya, a sétatéri játszótér és a Tompa László Általános Iskola korszerűsítését és bővítését célozza az a pályázat, amelyet a város 2020-ban megnyert. Előbbi kettőt az időjárás függvényében még idén befejezi a kivitelező, utóbbinak azonban még nem kezdtek neki, a november közepén tartott tanácsülésen ráadásul az is felmerült , hogy a jelentősen megemelkedett költségek miatt nem is érdemes belevágni.

nem biztos, hogy most be kellene vállalni a Tompa László iskola felújítását is, főleg, hogy egyre kevesebb diák jár a tanintézménybe.