Módosították az oltások kombinálására vonatkozó szabályozást

Második oltásként mRNS-alapú vakcinát is kérhetnek azok, akik első oltásként AstraZenecát kaptak, de az emlékeztető oltás beadatását már több mint három hónapja halogatják. Hargita megyében többen is vannak, akik egy ilyen lehetőség hiányában még nem adatták be maguknak a második oltásdózist.

Aki június végéig megkapta az első oltást az AstraZeneca oltóanyagából, második oltásként kérhet Pfizert vagy Modernát is. Képünk illusztráció • Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Módosította az oltások kombinálására vonatkozó szabályozást az oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) csütörtökön:

bizonyos feltételek mellett második oltásként mRNS-vakcinát is kaphatnak azok, akik első oltásként AstraZenecát kaptak.

Ők, amennyiben három hónapnál hosszabb ideje halogatják a második oltásdózis beadatását, most már külön orvosi javaslat nélkül is kérhetik emlékeztető oltásként valamelyik mRNS-vakcinát – közölte érdeklődésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője. Azok tehát, akik június végéig megkapták az AstraZeneca első adagját, de azóta halogatják a második adag beadatását, AstraZeneca helyett most már Pfizert vagy Modernát is kaphatnak.

Hargita megyében is elég sokan vannak, akik megijedtek az AstraZeneca oltástól, és még a múlt héten is voltak olyanok, akik jelentkeztek, hogy szeretnék beoltatni magukat a második adaggal, de nem AstraZenecával. Múlt héten erre még nem volt lehetőség, de most már kérhetik külön orvosi javaslat nélkül is

– fogalmazott a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője. Elmondta ugyanakkor azt is, hogy néhány hete jóváhagyta a CNCAV azt, hogy második oltásként beadható legyen valamelyik mRNS-vakcina az első adag AstraZeneca után, de csak abban az esetben, ha egy háziorvos vagy szakorvos vállalta, hogy leír és lepecsétel egy javaslatot arról, hogy az érintett személynél ajánlott eltérni az országos oltási gyakorlattól. Az országos módszertantól eltérő javaslatot viszont nem szívesen vállalták az orvosok. Mostantól viszont erre már nem lesz szükség, a három hónapnál régebben beoltottak, akik akkor AstraZeneca-vakcinát kaptak, besétálhatnak a legközelebbi oltásközpontba és emlékeztető, második oltásként kérhetnek Pfizert vagy Modernát.

Tar Gyöngyi reméli, hogy megteremtették már a lehetőségét annak is, hogy ezt be lehessen vezetni az elektronikus oltásregiszterbe. Felhívta viszont a figyelmet arra is, hogy

akinél még nem telt el a három hónap az első AstraZeneca oltás óta, az a szabályozás értelmében a három hónap letelte előtt második oltásként is csak AstraZenecát kaphat.

Az oltásközpontokkal kapcsolatban Tar Gyöngyi arról is tájékoztatta lapunkat, hogy az egészségügyi szakhatóság már átutalta a megye önkormányzatainak az oltásközpontokban dolgozók augusztusi béreit – amint megkapták az egészségügyi szaktárcától, küldték is tovább. Az összegek egyébként azért az önkormányzatokhoz folytak be, mert az oltásközpontokban dolgozók a helyhatóságok alkalmazásában állnak. Mint ismert, korábban elégedetlenséget szült országszerte az oltásközpontokban dolgozók körében a bérek késése.