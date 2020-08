Modern piknikezőhelyet létesítettek Csíkszentkirály mellett

Alternatív – és egyben a törvények betartására ösztönző – megoldást kínál a csíkszentkirályi piknikező • Fotó: Veres Nándor

A környék lakóit tilos hangoskodással zavarni, továbbá illemhelyeket is biztosítani kell a látogatók számára. Amennyiben a piknikező nem vét a fenti szabályok ellen, de nem a célra kijelölt helyen telepszik le, szintén felelősségre vonható. Alapvető szabály, hogy a helyszínt tisztán kell hagyni a piknikezés után. A környezetvédelmi szabályok megsértése 200-tól 2000 lejig terjedő pénzbírsággal sújtható, míg a zaj- és tűzvédelmi szabályok elleni vétség akár 3000 lejes büntetést is vonhat maga után.

Az evőeszközök természetes vizekben történő mosása sem engedélyezett, miképp tilos a vadállatok etetése is.

A csíki térségben elsőként Csíkszentkirály mellett létesül szabályozott piknikezőhely.

A csíkszentimrei Büdösfürdő felé vezető út mentén kialakított területen az odalátogatók számára padokat és asztalokat helyeztek ki, ezek egy része tetővel is rendelkezik. A helyszínt ellátták sütésre alkalmas tűzrakó helyekkel. A betartandó szabályokra tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet. A kültéri elemeken és a bejáratnál is a Poiana Ciucaș felirat olvasható. Az Ursus cégcsoporthoz tartozó, brassói illetőségű sörgyártó vállalat helyi önkormányzatokkal partnerségben több hasonló pihenőhelyet is létrehozott már egy országos program részeként 2019-ben: Brassóban kettőt, Iași, Galați és Prahova megyékben egyet-egyet.