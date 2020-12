Mivel foglalkoznak a korábbi város- és községvezetők?

Nem egyszerű a váltás. Van, aki még folytatta volna, más önszántából állt félre, de minden korábbi polgármester élete megváltozott. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Az előbbiekhez képest nehezebb helyzetben van Keresztes Balázs, Csíkszentlélek korábbi polgármestere, aki jelenleg fizetett munkanélküli, mivel a kora miatt még nem vonulhat nyugdíjba, de munkát sem talál. „Idősebb embereknek nehéz elhelyezkedni, mindenhol azt mondják, hogy majd visszahívjuk, de ez nem történik meg. Egyelőre itthon vagyok, pihenek, de továbbra is nézem a hirdetéseket, keresem a lehetőségeket” – avatott be a részletekbe Keresztes.

Továbbá írogatok is (például az FK Csíkszereda honlapjának Adventi Naptárába, amelyben karácsonyig minden nap egy-egy érdekes futballtörténetet osztanak meg – szerk. megj.), és talán az a legfontosabb, hogy csak olyan dolgokkal foglalkozom, amelyekhez kedvem van (például az Erdély TV-n szakkomentátorkodik, a második ligás FK meccseinek a végén pedig egy ideje egy-egy verset is elszaval – szerk. megj.). Emellett sokkal több időt töltök a családommal” – húzta alá Ráduly.

Első helyen az egészség

Sokkal nyugodtabb lett az élete, és reméli, hogy a kevesebb stressznek köszönhetően az egészségügyi állapota is javulni fog – fogalmazott megkeresésünkre Gergely András, Csíkszentmárton korábbi polgármestere. Mint mondta, egyesületekben, például az Alcsík Kistérségi Fejlesztési Társulásban, továbbra is tevékenykedik, és az önkormányzatnál is besegít, amikor kérik, mivel hat mandátum és közel 25 év után számos tapasztalatot szerzett. „Nem szeretnék a földbe vinni semmit, hiszen az a tudás, amit magadnak tartasz meg, nem ér semmit, inkább tovább kell adni. Ennyi év után azonban már nyugodtabb életre vágytam. Túl sok volt, és veszélyes a rutin is, az ember nagyon elhasználódik az állandó stresszkörnyezetben. Ez óhatatlanul a fizikai létünk rovására megy, és emellett a közösség is igényli az új arcokat, ezért időnként fiatalítani kell.

Most több idő jut azokra a dolgokra, amelyeket igazán szeretek, és ha majd az egészségem és a járványhelyzet is engedi, szeretnék részt vállalni azoknak a rendezvényeknek a szervezésében, amelyek idén elmaradtak

– emelte ki Gergely.

Bíró László, Csíkmadaras korábbi polgármestere szintén egészségügyi okokból döntött úgy, hogy visszavonul a község éléről, a tavasszal sztrókot kapott. „Életem 45. évében még nem írnám le teljesen magam, de úgy hozta a sors, hogy rehabilitációra van szükségem. A sztrók után úgy éreztem, kaptam egy második esélyt az élettől, és szeretném értékesen kihasználni.

Hatalmas teher esett le a vállamról, sokkal több szabadidőm lett, a ház körül elmaradt teendőket pótolgatom, de kitekintek a nagyvilágba is, szeretnék a kulturális életbe bekapcsolódni

– sorolta Bíró, majd arra is kitért, hogy a civil szférában továbbra is tevékenykedik, és az önkormányzatban is segítséget nyújt, ha szükség van rá.

Csibi József, Madéfalva volt polgármestere egy helyi panzió menedzsereként tevékenykedik, emellett pedig a Forest Önkormányzati Fejlesztési Társulás igazgatójaként több projekten is dolgozik, például gáz- és úthálózat-fejlesztéseken.

Nyugodt nyugdíjas évek

Oklánd korábbi polgármestere, Cseke Miklós már két éve nyugdíjas volt, így elérkezettnek látta az időt, hogy visszavonuljon, átadja a helyét a fiataloknak. „Húsz év elég volt, most a gazdaságomra helyezem a hangsúlyt, de tanácsosi mandátumot vállaltam, hogy segíteni tudjam az önkormányzat munkáját” – hangsúlyozta Cseke.

Szintén nyugdíjas éveit tölti Bokor Sándor, Parajd korábbi polgármestere, aki 70. életévének betöltése után érezte úgy, hogy a fiatalokon a sor. Tisztségeket viszont még vállalt, továbbra is a kistérség és a helyi wellnessközpont adminisztrációs tanácsának vezetője maradt. „Emellett egy udvarhelyszéki ADI-t szeretnénk létrehozni a gázbevezetés ügyében. Így is sok a teendő, de nem annyira, mint amíg polgármester voltam. Most azonban már vigyáznom kell magamra, értékelnem kell, ami hátravan és többet foglalkozni magammal, a családdal” – húzta alá Bokor.

Péter Zoltán volt siménfalvi polgármester is nyugdíjba vonult, jelenleg gyümölcsfa-ültetéssel foglalkozik, kertjeit, mezőgazdasági területeit gondozza. „Szeretnék ültetni több száz gyümölcsfát, rendbe tenni mindent, tehát pont annyit dolgozok, mint korábban, csak kötetlenebb formában. Másabb ez az életforma, de nem feltétlenül rosszabb. Húsz évig vezettem a községet, így továbbra is jólesik a kollégákkal beszélgetni, de az igazat megvallva az is jó, hogy nincs annyira beosztva az időm.

A községhez 14 település tartozik, így mindig történt valahol valami, különböző események, rendezvények, amelyekre időre kellett menni. Most akkor teszek bármit, amikor kedvem van

– mutatott rá az előnyökre Péter.

Molnár Tibor, Szentegyháza volt polgármesterének mandátuma összeférhetetlenség miatt szűnt meg, így nem is jelöltethette magát a szeptemberi választásokon. Ettől eltekintve nem szakadt el az önkormányzattól, jelenleg az új polgármester tanácsadójaként dolgozik, tervei szerint addig, amíg lezárulnak azok a projektek, amelyeket még ő indított el. Emellett magánvállalkozásai is vannak, így a későbbiekben azokkal szeretne foglalkozni.

Eredeti szakmájukra fókuszálnak

Egy teljesen új életforma nyílt meg saját bevallása szerint Nagy Zoltán korábbi gyergyószentmiklósi polgármester előtt. Igyekszik minél több időt a családjával tölteni, és próbálja bepótolni mindazt, amit elmulasztott, ezért olvas és online kurzusokra is beiratkozott. „Közgazdász vagyok, és szeretem a szakmámat, így igyekszem ehhez visszatalálni. Az egyik tervem pénzügyi, pályázatíró és projektmenedzseri tevékenységekre vonatkozik, illetve a helyi civil életbe is be szeretnék kapcsolódni.

Egyelőre szakmai téren szeretnék bepótolni egy pár lemaradást, és több céges megkeresést is kaptam, aminek köszönhetően összeállt egy jó szakmai csapat, akikkel a gyergyói térség első pályázatíró vállalkozását szeretnénk elindítani

– sorolta Nagy.

Marosvásárhely volt polgármestere, Dorin Florea húsz év után döntött úgy, hogy nem indul újabb mandátumért. Visszatért korábbi szakmájához,

jelenleg a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórházhoz tartozó 2-es számú Sebészeti Klinikán dolgozik általános- és érsebész főorvosként.

Örömét fejezte ki, hogy találkozhatott régi kollégáival, illetve azt is leszögezte, hogy nem azért vonult vissza, mert megunta a városvezetést, „egyszerűen úgy éreztem, hogy elég volt.”

György József korábbi csíkszentgyörgyi, Rafai Emil volt székelykeresztúri és Farkas Mózes korábbi bögözi polgármesterek érdeklődésünkre nem kívántak nyilatkozni, Sándor József volt felsőboldogfalvi községvezetőt pedig nem tudtuk elérni. Információnk szerint megváltoztatta a telefonszámát és elzárkózott a nyilvánosság elől.