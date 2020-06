Mitől puhul meg a zúza?

Különleges, pulykazúzából, illetve -májból összeállított kapros előétel elkészítését mutatja be ezúttal olvasóinknak Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa. Szokásához híven nemcsak a receptet árulta el nekünk, de tanácsokkal is szolgált, egyebek mellett arra, hogy miként puhíthatjuk meg gyorsan a köztudottan rágós zúzát.

Azt a bort fogyasszuk az étel mellé, amelyet a főzéshez is használtunk • Fotó: Erdély Bálint Előd

„A pulykából általában levest vagy pörköltet készítenek mifelénk, de a többi szárnyasénál lényegesen szárazabb mellehúsát is kisütik néha. Én most azt szeretném megmutatni, hogyan lehet gyorsan és könnyedén felhasználni a belsőségeket egy igazán finom előétel elkészítéséhez” – magyarázta Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki a szárnyas zúzáját és máját választotta az étel fő hozzávalójaként.

Csupán harminc perc

Köztudott, hogy a leves vagy pörkölt hozzávalójaként is csak lassan puhul meg a zúza, amely a főzéstől edződik, de van módszer a folyamat felgyorsítására – kezdte a szakember. Első lépésként olívaolajat öntött a serpenyőbe, majd meggyújtotta alatta a gázt, hogy felhevüljön. Ez idő alatt levágta a ráncos hártyát a zúzáról, majd a megmaradt részt vékony csíkokra vágta, és odatette pirulni. Némi vajat is adagolunk hozzá, amely különleges ízt kölcsönöz az ételnek. Ezután sóval és borssal fűszerezhetünk, valamint kevés fokhagymaolajat is használhatunk.

HIRDETÉS

Ha már kicsit megpirult a zúza, lényeges, hogy kevés lisztet szórjunk rá, ami felgyorsítja az étel elkészülését. Ezután persze már jobban kell figyelni rá, hogy ne égjen oda

– így Karácsony. Rögtön adhatjuk is hozzá a felaprított bacont, amelyet szükség esetén házi szalonnával helyettesíthetünk. Fontos hozzávalóról van szó, hiszen így kevésbé lesz száraz a ragu. Ekkor egy pillanatra le kell venni a kályháról a serpenyőt, majd beletehetjük a felszeletelt hagymát.