Mit nézzünk karácsonykor? – nagy, ünnepi streamingajánló

Az ünnepi hajrá után jólesik végre megpihenni, és semmi mást nem csinálni, mint végigdőlni a kényelmes kanapén, hátradőlni a fotelben, és nézni valamit a tévében vagy a laptopunk képernyőjén. Ehhez ajánlunk most rengeteg filmet és sorozatot a streamingplatformok kínálatából.

Tamás Attila 2023. december 25., 13:172023. december 25., 13:17 2023. december 25., 16:432023. december 25., 16:43

Ha karácsony, akkor az sokaknak a pihenés, kikapcsolódás, a gőz kieresztésének ünnepe is, az ünnepi kikapcsolódáshoz pedig legtöbbször valami karácsonyi néznivaló is dukál, legyen az a Reszkessetek betörők sokadik – szertartásszerű – újranézése, vagy épp „háttértévézés” az ünnepi eszem-iszom mellé (amikor épp nem figyelünk arra, hogy mi is megy a tévében, csak néha-néha odanézünk, és akár valami régi kedvencre is rábukkanhatunk, amit épp műsorukra tűztek a kereskedelmi televíziók). Hirdetés Ilyenkor a szabadidőnk is több, úgyhogy van, aki próbálja behozni a lemaradását sorozat- vagy filmfronton, az elszánt rajongók pedig megejthetik a hőn áhított Gyűrűk ura- vagy Harry Potter-maratont, ami ilyenkor kevésbé kudarcos próbálkozás, mint máskor. korábban írtuk A felülmúlhatatlan fantasy: A Gyűrűk Ura-trilógia Nem lehetnek túl sokan azok, akik ne találkoztak volna valamilyen formában a rendkívüli népszerűségnek örvendő A Gyűrűk Ura történetével, köszönhetően az emlékezetes filmtrilógiának, ami letette a modernkori fantasy-adaptációk alapköveit. Szubjektív elemzés. korábban írtuk Elvarázsolta a nézőket is – húsz éve jött létre a Harry Potter filmes univerzum Megkerülhetetlen és korszakalkotó jelenség, sokunk életét meghatározta egy bizonyos periódusban, az érdeklődés iránta pedig most, évtizedek távlatából is – mondhatni – töretlen. Ez a Harry Potter-univerzum. Visszatekintő. Mivel a rendelkezésünkre álló néznivalók tárháza már teljesen átláthatatlan annak köszönhetően, hogy nem csak a Netflix, hanem a vele konkurens tartalomgyártók is ontják magukból ezeket, ezért

ünnepi ajánlónkban is megpróbálunk azokra az újdonságokra koncentrálni, amikre érdemes most időt szánni.

Netflix A legkézenfekvőbb és legnépszerűbb tartalomfogyasztási opció a Youtube és a Tiktok-videók után, ha valami tartalmasabb, összefüggőbb néznivalókra vágynánk, és még nem dobott ki az exünk a közös Netflix-előfizetésből, vagy épp mi vagyunk azok, akik fizetünk a csomagért, amit többen is használnak. A napokban érkezett a kínálatba Zack Snyder legújabb alkotása, a hét szamuráj/hét mesterlövész történetéből inspirálódó, saját Star Warsként aposztrofált Rebel Moon-film, ami az első felvonása egy kétrészes sorozatnak, aminek a folytatása jövő áprilisban érkezik. Bár a film nem kapott túl jó kritikákat, egy esélyt azért megérdemel, főleg azoktól, akik szeretik a látványos sci-fiket, vagy épp Zack Snyder (300, Watchmen, Batman v. Superman, az Igazság Ligája rendezői változata, stb.) alkotásait, amik tele vannak epikusnak szánt jelenetekkel, lencsetükröződő effektekkel és rengeteg lassítással. A Rebel Moon: Child of Fire sem kivétel, minden megtalálható benne a rendező kézjegyének számító filmes technikákból, és ha a történet és a megvalósítás nem is túl eredeti, egy otthoni mozizásnak ez a film is elmegy.

• Videó: Netflix

Ha nem is túl nagy marketingkampánnyal és csinnadrattával, de véget ért A korona (The Crown) hatodik és egyben utolsó szezonja is, aki pedig eddig nem tette, most ledarálhatja a sorozat összes részét. A brit királyi család fikciós elemekkel vegyített története egyfajta modern Downton Abbey-ként is felfogható, amiben az angol arisztokrácia csúcsának számító királyi család viharos hétköznapjaiba és botrányaiba kaphatunk betekintést. A hat évad alatt a főszereplőt játszó színészek cserélődtek, Claire Foy és Olivia Colman után Imelda Staunton játssza II. Erzsébet királynőt, a hatodik évad pedig az 1990-es évek történéseit és a jelenbe való megérkezést viszi a képernyőre, amit a Netflix újabb gyakorlata szerint két etapra bontva, 5-5 epizódban kaptak meg a nézők.

• Videó: Netflix

A Netflixen is nézhetjük a Showtime egyik nagyot szóló sorozatának első évadát, a 2021-ben indult Túlélőjátszmát (Yellowjackets). Ashley Lyle és Bart Nickerson sorozata két idősíkon játszódik: az 1996-ban zajló múltban egy repülőszerencsétlenség túlélőit láthatjuk, akik 19 hónapot töltenek a kanadai vadonban a túlélésükért küzdve. A jelenben, vagyis a 2021-ben játszódó idősíkon 25 év elteltével láthatjuk a főszereplőket, és végigkövethetjük, hogy merre alakult az életük a vadonban eltöltött idő után. Bár a Netflixre még csak a sorozat első évada került fel, a produkció igazi „otthonául” szolgáló SkyShowtime platformon a nemrég véget ért második évadot is darálhatjuk, amíg a harmadik felvonás megjelenésére várunk.

• Videó: SHOWTIME

A napokban jelent meg Bradley Cooper legújabb filmje, amelyet a világhírű Leonard Bernstein karmesterről készített. A nagy valószínűséggel Oscar-jelöléseket kapó filmet Cooper nem csak rendezte, hanem a főszerepet is ő játssza, átmaszkírozva és átlényegülve az egykori karmesterré. A pátoszt sem nélkülöző alkotás egy igazi, ünnepnapokra való „mozi”, ami a Netflix ernyője alatt készült, ezért ki sem kell mozdulni a lakásból ahhoz, hogy megnézhessük, elég ha felütjük a laptopunk képernyőjét, vagy elindítjuk a filmet az okostévénken.

• Videó: Netflix

Ha még nem adtunk volna esélyt, Sam Esmail (Mr. Robot) legújabb filmjének, a sztárszereposztással (Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Kevin Bacon) készült Távol a világtól-nak (Leave the World Behind), most megtehetjük. Az alkotásban egy luxusnyaralót bérlő család viszontagságait követhetjük végig a világvége küszöbén, egy apokalipszis-pszichotrillerben. Bár a Netflix-filmek színvonala mostanában nem túl kiemelkedő, és ez az alkotás sem töri meg a trendet, de egy megnézést mindenképp megérdemel, ha épp ez tűnik szimpatikusnak az aktuális kínálatban, már csak Julia Roberts szereplése miatt is.

• Videó: Netflix

Aki viszont egy igazi nosztalgiabombára, egy klasszikus Julia Roberts-filmre vágyik, annak rendkívül jó hír, hogy az ünnepekre bekerült a Pretty Woman (Micsoda nő) a Netflix kínálatába. Így ha valaki ezt a klasszikus romkomot nézné újra sokadszorra Richard Gere és Julia Roberts főszereplésével, annak nincs más dolga, mint karácsonykor megnyomni a távirányítón a Netflix-gombot, és már mehet is a nosztalgia. Egy másik klasszikus, a szeretet ünnepén játszódó, immár húsz éve megjelent Igazából Szerelem (Love Actually) is a Netflixen érhető el, úgyhogy aki ezt a sokszor abszurd fordulatokkal apelláló, de rendkívül jól működő romkomot nézné újra az ünnep szellemében, az idén karácsonykor is megteheti ezt. Aki viszont egy jó adag nevetésre vágyik, annak érdemes elindítania Ricky Gervais új stand-upját a Netflixen, hiszen a legújabb, Armageddon címet kapó performanszában a világban zajló ellentmondásokról, a túlzásba vitt pollkorrektségről és sok más, tabunak számító témáról szedi le a keresztvizet a brit színész-humorista, akinek a gyászfeldolgozásról szóló sorozata, az After Life az év elején ért véget, így a rajongók már ki vannak éhezve egy újabb adag „rickygervais-i” humorra.

• Videó: Netflix

HBO Max Bár az amerikai piacon Max-ra „átkeresztelkedett” Warner-streamingplatform mostanság azzal verte ki a biztosítékokat, hogy előszeretettel törölte a kínálatából a már meglévő tartalmait, ennek ellenére még mindig klasszikus sorozatok és filmek garmadája található meg náluk, a soron következő újdonságokkal karöltve. Az aktuális szenzációjuk a Barbie-mozifilm, ami nemrég került be a kínálatukba, így már otthonunk kényelméből is nézhetjük a Greta Gerwigék által megalkotott rózsaszín játékvilág és a „valóság” kontrasztját, és újból megnézhetjük magunknak ahogy a Barbie árnyékából kibújó Ken egy patriarchális társadalmat próbál kialakítani Barbielandben, amiről már tudjuk, hogy végül kudarcba fúló próbálkozásnak bizonyul. Aki tehát a rózsaszín Barbie-világban merülne el az ünnepek alatt, az minden további nélkül megtehet az HBO-n keresztül.

• Videó: Warner Bros. Pictures

A Sony kincsesbányájának számító Pókember-franchise nyáron bemutatott darabja is karácsonyra kapott streaming-megjelenést, az HBO-val kötött exkluzív partnerség révén pedig ezen a platformon látható először a Pókember: A Pókverzumon át animációs alkotás, ami a szintén jól sikerült Pókember - Irány a Pókverzum folytatása. Az általunk az év legjobb Pókember-filmjének kikiáltott alkotás egy szédítő utazás a multiverzumok között, rengeteg egyedi és kreatív animációs technikával, képregényes beütésekkel, és rengeteg fanservice-el. Aki az első részt szerette, annak a folytatás is nagy valószínűséggel bejött, hiszen ez nagyobb, grandiózusabb, és még az elődjénél is szemkápráztatóbb, ugyanakkor drámaibb is. Ha kimaradt volna ez a moziélmény idénről, most streamingen bepótolható.

• Videó: Sony Pictures Entertainment

Ha nem a Barbie-t vagy Pókembert választanánk az HBO-kínálatából, hanem valami klasszikusra vágynánk, akkor ott van az 1998-as, hét Oscar-díjat nyert Szerelmes Shakespeare (Shakespeare in Love) Gwyneth Paltrow és Joseph Fiennes főszereplésével, de a 2003-as Pán Péter, a már klasszikusnak számító Erőszakik (In Bruges) és az Anthony Hopkins és Jodie Foster főszereplésével készült, Hannibal Lecterről szóló, A bárányok hallgatnak (The Silence of the Lambs) is az HBO karácsonyi „újdonságai” között. Prime Video Igazi filmes csemegével örvendezteti meg az otthoni mozizókat az Amazon, ugyanis az MGM-nél készült, nagy valószínűséggel az idei filmes díjszezonban is hangsúlyos szerepet kapó, Emerald Fennell (Ígéretes fiatal nő) alkotása már streamelhető a Prime Video kínálatában. A Barry Keoghan (Egy szent szarvas meggyilkolása, A sziget szellemei) és Jacob Elordi (Eufória) főszereplésével készült film néhány oxfordi egyetemistákról szól, ahol a Keoghan által játszott, ösztöndíjas, zűrös családból érkezett Oliver a nyári szünetben meghívást kap az évfolyam sztárjának számító Felix extravagáns családi kastélyába, ahol megismerkedik a barátja dekadens életet élő családjával. A Saltburn tényleg különleges, meglehetősen abszurd fordulatokat felvonultató darabja az idei filmes felhozatalnak, aki pedig egy különleges néznivalóra vágyik, az semmiképp se hagyja ki.

• Videó: MGM

Az Amazon másik nagy dobása a Lee Child regényei alapján készült Reacher is nemrég folytatódott a második szezonnal, aminek epizódjai egy háromrészes premiert követően heti bontásban érkeznek. Az új felvonás A baj nem jár egyedül című regény cselekményét dolgozza fel, a látványos akció-kémthriller pedig az egyik legjobb a műfajban, amit mostanában látni lehet.

• Videó: Prime Video

Ha pedig még egy néznivalót ki kellene emelni az Amazon kínálatából, az ünnepekre a Neil Gaiman és Terry Pratchet regényéből készült Elveszett próféciák (Good Omens) lenne, ami egy Aziraphale nevű angyal és egy Crowley nevű démon története, akiket Michael Sheen és David Tennant alakít, akiknek nem kisebb feladatuk van, mint a világvége megakadályozása egy súlyos tévedés miatt. Bár a második évad még nyáron jelent meg, a sorozat most attól aktuális, hogy berendelték a harmadik és egyben utolsó évadát is. Ha valaki egy ilyen kedves kis világvége-történetre vágyik, akkor most rögtön két évadot is megnézhet ebből a sorozatból.

• Videó: Prime Video

SkyShowtime Új produkcióval bővült a Sheridan-univerzum, ezúttal pedig a legendás marshall Bass Reeves történetét adaptálták a képernyőre, A törvény emberei: Bass Reeves (Lawmen: Bass Reeves) minisorozat a legendás fekete marsall történetét meséli el, aki mintegy 3000 bűnözőt juttatott a rácsok mögé. A Paramount ernyője alatt, a Taylor Sheridan (Yellowstone, 1883, 1923) produkciós cégénél készült folytatásos történet a SkyShowtime kínálatában érhető el, az epizódok pedig heti bontásban érkeznek.

• Videó: Paramount+

Szintén Taylor Sheridan sorozata a Special Ops: Lioness, ami egy közel-keleten játszódó kémthriller, amiben egy Cruz Manuelos tengerészgyalogost vesznek be a CIA Lioness programjába, hogy beépüljön egy közel-keleti terroristákat finanszírozó sejtbe, hogy azt likvidálhassák. A sorozathoz olyan nagy neveket sikerült megnyerni különböző főbb és mellékszerepekre, mint Morgan Freeman, Nicole Kidman, Zoe Saldana és Michael Kelly, aki pedig egy kicsit jobban meg szeretné érteni a közel-keleti konfliktusok mibenlétét, az a Fauda mellett ennek is adhat egy esélyt.

• Videó: Paramount+

korábban írtuk Fauda – kiknek szurkolunk mi ebben a káoszban? A sors egyik fintora, ha a Fauda című izraeli filmsorozat utolsó részét egy határon túli magyar épp a trianoni emléknapon nézi meg. Mindezek mellett a SkyShowtime talán a legerősebb az új filmek felhozatala terén, ugyanis a moziból való kifutásuk után, többek között itt debütálnak a Paramont Pictures és a Universal Studios filmjei, ezekből pedig most az év elején debütált, a Hollywood első aranykorához írt szerelmes levélként is aposztrofálható Babylont tudjuk ajánlani, de nézhető már a Fast and Furios-saga tizedik, X-alcímet kapó része is, ugyanakkor ha valaki egy könnyed, saját magát nem túlzottan komolyan vevő fantasy-re, annak a Dungeons & Dragons: Betyárbecsület ajánlható a kínálatból. korábban írtuk Babylon: több mint háromórás kendőzetlen grandiózusság Hollywood első aranykoráról Sokakat megbotránkoztathat, az igazi filmrajongóknak azonban igazi csemege Damien Chazelle eddigi legnagyobb filmje, a pazar látványvilággal és elképesztő kosztümökkel készült Babylon, ami Hollywood első aranykorába kalauzolja a mozi szerelmeseit. korábban írtuk Fast X – Benzingőz és tesztoszterontúltengés tizedszerre Úgy robog, mint a benne levő izomautók, letarolja a mozipénztárakat, és ami biztos, hogy két éven belül érkezik a folytatás. Ez a Halálos iramban-franchise, aminek immár a tizedik részénél tartunk, és amiben csak emelik és emelik a téteket a készítők. korábban írtuk Végre egy fantasy, ami nem veszi túl komolyan magát, és pont emiatt működik A március végén mozikba érkezett Dungeons & Dragons: Betyárbecsület egy minden téren jól sikerült, könnyed fantasy, amihez hasonló még bármennyi készülhetne a jövőben. Kritika. Disney+ A Disney kínálata is erős az ünnepekkor, hiszen ezen a platformon érhetőek el a klasszikus és modern Disney-mesék, de a hozzá tartozó Hulun, és a platformba beintegrált, a felnőtt közönséget célzó Starnak (itt találhatóak a Hulu és az FX-csatorna produkciói) köszönhetően is van néhány jobb néznivaló az ünnepekre. Ha valaki a Reszkessetek betörőket akarja nézni, de nem kapja el azt a kereskedelmi tévécsatornák kínálatában, az a Disney streamingplatformján bármikor megtalálja, de itt kell keresni a Die Hard-mozikat is, aminek az első része „közmegegyezés” alapján hivatalosan is karácsonyi filmnek számít.

A Reszkessetek betörőket a két ünnep között a Csíki Moziban is vetítik: magyar szinkronnal december 27-én, míg eredeti nyelven és román felirattal december 29-én. Jegyek ide kattintva vehetőek.

A BBC és a Disney új együttműködésének köszönhetően már világszerte elérhető a Doctor Who (Ki vagy doki?) hatvanadik évfordulójára készített háromrészes különkiadás, de a sorozat soron következő, tizennegyedik évada is itt nézhető, aminek most épp a karácsonyi epizódja jelent meg a kínálatban. Az még kérdéses, hogy felkerülnek-e a platformra a korábbi Doctor Who-évadok, de aki most csatlakozna be a sorozatba (merthogy antológia, tehát nem kapcsolódnak szorosan egymáshoz az évadok), az most a Disney-n követheti a Szexoktatásból ismert Ncuti Gatwa által alakított, tizenötödik Doctor kalandjait.

• Videó: Doctor Who

De ha nem egy Időlord sztorijaira vagyunk kíváncsiak, akkor ott van a Rick Riordan azonos című young-adult könyvein alapuló Percy Jackson és az olimposziak-sorozat, amelyet korábban Logan Lerman főszereplésével végül dicstelenül leszerepelt filmekben is feldolgoztak. Mivel sok rajongója van a Percy Jackson-regényeknek, ezért a Disney úgy döntött, hogy sorozatként adaptálja az eredeti művet, fiatalabb színészekkel, az aktuális trendekkel, így most nyolc részen keresztül izgulhatjuk végig, hogy a félisten Percyre milyen sors vár az olümposziak között.

• Videó: Disney+

Egy korábbi film „újraértelmezése” is megérkezett a kínálatba, ugyanis Baz Luhrman 2008-as Ausztráliáját most hatrészes, kibővített sorozatként lehet újra megnézni. Ez nem egy új adaptáció, hanem az eredeti film bővített változata epizódokra osztva. Így tehát újra átélhetjük a Hugh Jackman által játszott Drover és a Nicole Kidman által alakított Lady Sarah Ashley történetét az ausztráliai marhafarmon, ha épp ehhez lenne kedvünk az ünnepekkor.

• Videó: Hulu

Ha pedig egy nyomozós, pszichothriller vágynánk, akkor jó tudni, hogy nemrég érkezett a végéhez az FX-Hulu egyik új presztízssorozata, a Gyilkosság a világ végén (A Murder at the End of the World). A Zal Batmanglij és Brit Marling által készített sorozat (korábbi ismertebb alkotásuk a Netflixen futó The OA volt) egy amatőr nyomozóról, az Emma Corrin által játszott Darby Hartról szól, aki egy elszigetelt, izlandi menedékhelyen kell kinyomozzon egy gyilkossági ügyet, mielőtt az elkövető újra lecsapna. A produkció egyik fontos szerepére Az Ember gyermekéből (Children of Men) és A sebészből (The Knick) is ismert Cliwe Owent castingolták a készítők.

• Videó: FX Network

Bár a Marvelnél most épp nem megy jól a szekér (legújabb mozijuk, a Marvels elég nagy kritikai és anyagi bukás lett), ennek ellenére a Disney kínálatában nézhetjük a jobban sikerült produkcióikat, tételesen a Galaxis Őrzői harmadik részét, valamint a párhuzamos univerzumokban játszódó alternatív történeteket animációs tálalásban, a What if…? második szezonjában, amelynek epizódjai hetente érkeznek. korábban írtuk Horrorbeütésekkel tűzdelt érzelmi hullámvasút lett a harmadik Galaxis őrzői-film James Gunn és a Galaxis őrzőinek hattyúdala, a Marvel Végjáték utáni korszakának talán legjobban várt és legnagyobb filmje, a mozikba érkezett Guardians of the Galaxy Volume 3, ami a rendezője sajátos humora mellett horrorisztikus elemeket is tartalmaz.

• Videó: Marvel Entertaintment

Ha viszont valaki mazochista hajlamban van az ünnepekkor, és büntetni akarja magát, akkor megnézheti a Disney kínálatában a legújabb Indiana Jones-filmet, az Indiana Jones és a sors tárcsáját, ami kizárólag anyagi megfontolásból készülhetett el, hiszen egy bűnrossz film, ami nem öregbíti, hanem inkább sárba tiporja a filmes franchise, a 2008-as Kristálykoponya királyságával már megtépázott renoméját. Apple TV+ Végül, hogy ne maradjon ki a szórásból, illetve azok se maradjanak ki ebből az összeállításból, akik Apple TV+-előfizetéssel rendelkeznek, vagy netán más forrásból szerzik be a minőségi produkciók gyártása tekintetében új HBO-nak is tekinthető Apple saját gyártású sorozatait, azok darálhatják a Monarch: A szörnyek hagyatéka (Monarch: Legacy of Monsters) majdnem összes epizódját (még három van hátra az évadból). A Godzilla és Kong szörnyverzumban játszódó sorozat ezúttal nem a két óriásszörnyet állítja a középpontba, hanem az őket kutató Monarch szervezetet mutatja be egy két idősíkon játszódó történetben. Míg a japán és amerikai mozikban épp a Godzilla: Minus One tarol, jövőre pedig érkezik a Godzilla x Kong: Az új birodalom (Godzilla x Kong: The New Empire), a Monarch: Legacy of Monsters az a sorozat, ami elmélyíti és kibővíti ezt a mozgóképes univerzumot. Még az is lehet, hogyha ilyen iramban jönnek az újabbnál újabb Godzilla és King Kong tartalmak, lehet, hogy ők lesznek „szuperhős-pótlók” a képernyőkön és a mozikban az előttünk álló években.