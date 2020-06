Mit készítsünk bodzavirágból? – nyárias ételek és italok Főnix módra

Szószok, mártások, üdítőital, bor és még pálinka is készíthető a bodza virágaiból nyár elején, a hozzávalót pedig érdemes felhasználni, ha igazán különleges kulináris élményt szeretnénk – véli Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki ezúttal egy ínycsiklandó mártást készített a roston sütött őzhátszín mellé.

Tökéletes hozzávalója a vadhúsok mellé készített szószoknak a bodza • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az étel elkészítésének első lépéseként a szakember levágta a hártyát a bélszínről, hogy az sütéskor ne rántsa össze a húst. Utána két kisebb részre vágta a hátszínt, majd befűszerezte. Mint mondta, ha grillrácson sütünk, akkor nem feltétlenül szükséges korábban bepácolni a húst. Ő egyszerűen sót és borst használt ízesítésként, illetve tormás dijoni mustárt is kent a hús mindkét oldalára. Utóbbinak köszönhetően nem csak finomabb lesz a hátszín, de karamellizálódni is fog rajta a mustár.

Ezután állni hagyta a húst, majd hozzálátott a szósz elkészítéséhez. A munkát a virágok óvatos átmosásával kezdte, utána pedig a gáz lángjára tett egy serpenyőt, hogy az felmelegedjen. Ebben némi cukrot olvasztott fel, vigyázva, hogy ne piruljon meg, hanem átlátszó maradjon. Ekkor adta hozzá az őrölt fahajat, majd mindezt felöntötte kevés langyos vízzel. Amint lobogni kezdett a szósz, rögtön bele is tette a bodzavirágokat és kevés zselatint, amelyeket így 7–8 percig főzött.

Ezt persze lehet még dúsítani némi konyakkal is, de ez esetben, mi nem használtuk az italt

– magyarázta a séf. Amint megfonnyadtak a virágok, ki is vette azokat az edényből, hiszen csak az ízükre van szükség a mártáshoz. Az így megmaradt levet pedig állni hagyta. Rögtön neki is látott a barackbefőtt felkockázásához, amelyeket egy külön edénybe tett, amiben előzőleg szintén némi cukrot olvasztott fel olíva olajban a tűzhelyen. Ehhez egy csipetnyi sót, őrölt paprikát és köményt, illetve darált borsot adott, amihez hozzáöntötte a korábban elkészített zselatinos levet. Ezután étkezési keményítővel sűrítette be a mártást, majd elzárta a gázt.