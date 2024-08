Támogatói tartalom 2024. augusztus 26., 09:152024. augusztus 26., 09:15

A Gedeon Richterről Az egészség a küldetésünk. Ez nem csak egy szlogen, hanem az a meggyőződés is, amellyel nap mint nap többezer ember munkához lát. Kelet-Európa egyik legnagyobb gyógyszervállalataként a Gedeon Richter mintegy 50 országban összesen több, mint 11.500 alkalmazottat foglalkoztat. 8 termelőüzeme, 19 képviseleti irodája és 41 marketing-leányvállalata működik világszinten.

A vállalat története 1901-re nyúlik vissza, amikor Richter Gedeon gyógyszerész megvásárolta a budapesti Sas Patikát, melynek alagsorában laboratóriumot rendezett be, és kísérletezésekbe, illetve organoterápiás készítmények gyártásába kezdett.

A gyógyszergyár története innen már csak felfelé ívelt. Gyárvásárlás, gyógyszerek megjelentetése, aktív terjeszkedés, innovatív gondolkodásmód és kellő bátorság – mind-mind olyan tulajdonságok és aktivitások, amelyekkel a Richter név méltó módon írta be magát a gyógyszergyártás történelmébe. Napjainkban azért már másképp működnek bizonyos tevékenységek.

A Richter szakterülete több ágazatra terjed ki, a gyógyszerfejlesztés, az eredeti kutatások és a biotechnológiai laboratórium által igencsak fontos termékek széles skáláját kínálja a fogyasztóknak,

hangsúlyt fektetve többek között a szív- és érrendszer, a központi idegrendszer és a női egészég fenntartására is. Jelenleg több mint 200 gyógyszerrel rendelkezik portfóliójában.

Fotó: Gedeon Richter

A marosvásárhelyi székhelyű Gedeon Richter Románia 1998-ban kezdte működését, amikor a magyarországi anyavállalat megvásárolta az egykori Armedica gyógyszergyárat. Pénzügyi beruházások, technikai és logisztikai újítások sora következett, ezekkel felzárkózva az európai standardokhoz. A nagyszabású változások sorát végül a koronkai logisztikai- és marketingközpont irodaépületének megnyitása jelentette. Ezekkel a lépésekkel tehát elkezdődött az a munka, amelynek ma gyümölcsét, folyamatos fejlődését láthatja a nagyközönség. Az élhetőbb mindennapokért Robotikusnak, sokszor érthetetlennek és elérhetetlennek tűnik az, amivel a Richter foglalkozik, merthogy nem csupán a gyógyszergyártás a cél.

A vállalatnak nemcsak cégpolitikáján, de a csapatán is látszik, hogy hús-vér emberek, és fontosnak tartják az egymással való törődést.

Ez az a törődés, amiből egy-egy csepp benne van mindenben, amivel foglalkoznak. A közösségért ügyködnek és azért, hogy egy egészségesebb társadalmat teremtsenek. Hogy mit tesznek ezért? Sok mindent. Legalábbis sok mindenben igyekeznek ösztönözni és helytállni. Már a Richter alkalmazotti körében is olyan projekteket alakítottak ki az évek során, amelyek mára szokássá váltak – és ha nem is váltják meg a világot, de mindannyian bízhatunk abban, hogy ezek hosszú távon számítani fognak. Zöld péntek A Richter munkatársainak egy közkedvelt projektje a Zöld péntek, amely a vállalaton belül hivatott egy mozgásdúsabb életmódra buzdítani mindenkit. A projektet a Környezetvédelmi Minisztérium indította útjára még 2021-ben azzal a céllal, hogy havonta egy nap legyen (legalább), amikor mindenki otthon hagyja az autóját, és alternatív közlekedési eszközökön jut el munkába és oldja meg napi teendőit. Ehhez csatlakozott a Richter is.

Mára sikerült elérni, hogy minden hónap utolsó péntekén a Richter alkalmazottak jórésze otthon hagyja kocsiját.

Vannak olyan orvoslátogatók is, akik biciklivel, elektromos rollerrel, gyalog, vagy tömegközlekedéssel oldják meg az aznapi teendőiket. Ennek keretében lépésszámlálós kihívást is indított a vállalat 2024-ben, és bármennyire is meglepő, egyre többen csatlakoznak hozzá, egyre több közös lépést sikerül összegyűjtenie a Richter alkalmazottainak. Öko-hét A 2022-ben indított projekt keretében a környezetnek dedikált héten a Richter képviselői a látogatásaik során olyan promóciós anyagokkal állnak az orvosszakemberek elé, amelyek mindegyike újrahasznosított anyagból készül – ezzel hangsúlyozva a fenntarthatóság fontosságát, illetve ösztönözve a szakembereket is, hogy amennyiben lehet, egy fenntarthatóbb eszköztárat válasszanak a mindennapi munkájuk lebonyolításához. A trimesztriálisan beiktatott hét nemcsak a természetvédelemre összpontosít, de egy fenntarthatóbb és egészségesebb életvitelt is propagál, amelynek fontossága napjainkra elengedhetetlenné vált.

„Kis kutatók laboratóriuma” – játékos formában nyújt betekintést a kémia és biológia, illetve általánosan véve a tudományok világába Fotó: Gedeon Richter

Közösen gyűjtünk, takarítunk és ültetünk A környezetvédelmi projektek sora nem áll meg, hiszen a Richter stabilan részt vesz országos és hely takarítási projektekben is. Így például a sokunk szívügyének számító Közösen Kitakarítjuk! projektben is részt vesznek a Richter munkatársai. Egy másik, országos projekt, a Let’s do it, Romania! sikerességéhez is hozzájárultak az ország több pontján is. Végül, de nem utolsó sorban a vállalat szigorúnak tűnő falain belül is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot. A Közösen gyűjtünk kezdeményezés keretében,

a Richter épületekben jól meghatározott és betartott keretek között vannak kijelölve gyűjtőpontok, ahová nem csak az irodákból vagy a raktárakból kerülnek ki válogatva a hulladékok, de az ott dolgozóknak lehetőségük van otthonról is bevinni a szelektív szemetet.

És ha már egy tisztább környezet megteremtésére létezik törekvés, akkor a jövőre gondolva ültetési akciókról is beszélhetünk. A vállalat ugyanis akár saját háza táján, akár közös, országos projektek keretében csapatostul vesz részt faültetési akciókban. Az EDUROD Egyesület „Plantăm fapte bune în România”, azaz Jó tetteket ültetünk Romániában kezdeményezése keretében az idei év tavaszán mintegy 1000 facsemetét ültetett a Richter munkaközösségének önkéntes csapata. A sok kicsi sokra megy elv alapján az ilyen és hasonló projektekben való részvétel igencsak fontos a vállalat számára, és amint az eredmények mutatják, büszke lehet alkalmazottainak hozzájárulására is. Ott nyújt segítséget, ahol szükség van rá A Richter minden korosztály kiszolgáltatott személyeit igyekszik szem előtt tartani, hangsúlyt fektetve egy könnyebb és élhetőbb életvitel kialakítására.

A beteg vagy fogyatékkal élő személyek egy olyan réteget képeznek a társadalmunkban, akik sokszor külső segítség, közösségi erőfeszítés nélkül nem boldogulnának, esetenként nem élhetnek teljes életet.

Ami pedig még fontosabb, nem részesülnének megfelelő orvosi ellátásban, kezelésekben. Éppen ezért olyan közösségi összefogási és karitatív akciókban vállalt szerepet az évek során a Richter, mint a Swimathon, ahol a beteg gyerekekért úsztak és gyűjtöttek az ott dolgozók, a Bikeathon, ahol a Little People – a rákos gyerekekért egyesületért bicikliztek a munkatársak. Ott van még a vállalat véradási projektje a Légy te is hős, ments meg egy életet!, amellyel évről-évre igyekeznek a kórházakban levő személyek segítségére sietni. Támogatják az Anyáért szaladok kezdeményezést, ahol a családon belüli erőszakra és annak áldozataira, illetve a helyzet fontosságára hívják fel a figyelmet. Ha már a szaladásnál tartunk, akkor ott az ASCOTID Trail Race is, vagy a 4 Run 4 Fun emlékverseny, amelyek karitatív céllal, kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgatnak. A Yuppi Camp támogatójaként a Richter élményt is ajándékoz a beteg gyerekeknek és családjaiknak – a táborok által nemcsak közösséget építhetnek, de stabilitást, megértést és önfeledt boldogságot is megtapasztalhatnak a résztvevők.

Fotó: Gedeon Richter

Az örömszerzés pillanatai nem állnak meg, hiszen évente a Richter épületek falain belül sürgés-forgás van a karácsonyt megelőző időszakban, részt vállalva a Gyulafehérvári Caritas Cristmas Box gyűjtési akciójában, amely keretében tartós élelmiszert, higiéniai termékeket és eszközöket, játékokat, édességet, ruhákat és különböző használati tárgyakat gyűjtenek és adományoznak az ott dolgozók. Végül az idősebb korosztályról sem feledkeznek meg. Szintén a Caritas égisze alatt több éve működik a Richter szerda, amelynek keretében szakorvosi beszélgetéseket szerveznek különböző témakörökben. Ezek főként a szépkorúakat érintik: legyen szó lábdeformitásokról, magas vérnyomásról, szív- és érrendszeri problémákról, vagy bármilyen más, aktuális és igényelt egészségügyi problémáról, itt mindenről tabuk nélkül beszélhetnek. Oktatás a jövőért Fontos tényező a jövő generációinak ereje a társadalomban: az oktatás, a bíztatás, a sikerek elérésére és mindezek által az úttörő egészségügyi szakemberek képzése. Ezek jelentősége a Richternél sok szálon megmutatkozik. Ha sorrendben vennénk, akkor ott van az eseményeken, a Yuppi tábormozgalom segítségével kivitelezett Kis kutatók laboratóriuma, amely játékos formában nyújt betekintést a kémia és biológia, illetve általánosan véve a tudományok világába, ezzel is felkeltve a gyerekek érdeklődését ezen szakmák iránt. Az iskolai szakirányú tantárgyversenyek, a különböző díjak, a gyakorlati órákra való lehetőségnyújtás, valamint az egyetemisták számára biztosított betekintés a gyógyszergyártás világába a gyárlátogatások által mind-mind hozzájárulnak a jövő egészségügyi szakembereinek képzéséhez. A MOGYETTE által szervezett különböző kutatási versenyeken például a diákok elnyerhetik a Richter különdíjat. Aki pedig az egyetemi évein már túl van, az bekerülhet a Richter ösztöndíjprogramjába, amely doktorandusz hallgatók és fiatal oktatók számára lett kialakítva az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi és Gyógyszerészeti Társasága és a budapesti Semmelweis Egyetem közös támogatásával. A fennebb felsoroltak mellett a vállalat immár 10. éve szervezi meg a Vásárhelyi Forgatag keretében az Egészségforgatagot. Itt

három napon át ingyenes orvosi szűréseket kínálnak különböző szakágazatokban.

A talp- és lábdeformitások feltérképezésétől a vérnyomás- és vércukorszint mérésen át a bőrgyógyászati, a táplálkozási és a fogászati szaktanácsadás is jelen van ebben a portfólióban, amely évről-évre megmozgatja a marosvásárhelyi közösséget. Fiatalkori szexualitás és nőgyógyászati problémák, függőségek, droghasználat és mindezek megelőzése – mind-mind reflektorfénybe kerültek, vagy kerülnek a Richter Egészségforgatagon, amely 2024-ben is augusztus utolsó hétvégéjén esedékes.

Hogy mit csinál a Richter? Úgy gondoljuk, hogy mostmár jóval letisztultabb a kép, így bátran kijelenthetjük, hogy nem csupán gyógyszereket gyárt.

A fő tevékenységi szál mellett elengedhetetlen egy olyan közösségi kapcsolódás, amelyben mindenki igyekszik egy kicsit egészségesebb életet, társadalmat teremteni. Az innovatív szellemiséget, törekvést és bátorságot, az újjal való egyenes szembeállást örökölve az alapító Richter Gedeontól a vállalat napjainkban minden tevékenységébe egy kicsit belecsempész ezekből.

Kutat, fejleszt és él, a lehető legszakszerűbb módon. A Richter próbálja tudatosítani az egészséges életmód, az egészségügyi szűrővizsgálatok és a megfelelő kezelési módok fontosságát.