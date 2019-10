Mit aprítsunk a tejbe?

Nagyon sokan fogyasztanak tejet és tejtermékeket, így ezek a gasztronómia nélkülözhetetlen alapanyagaivá váltak – magyarázta Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa, aki ezúttal ehhez a témához kapcsolódó receptekkel készült olvasóinknak. Reggelit, főételt, levest és desszertet is készített.

Különböző sajtokat párosítva még különlegesebbé tehetjük levesünket • Fotó: Fülöp Attila

Persze a hagyományosan helyi receptek alapján készített tejtermékeken kívül a más vidékekre jellemző finomságokat is érdemes kipróbálni. A felsoroltak ugyanis mind kiváló alapanyagai lehetnek egy-egy finom ételnek, amelyet a különleges, jó minőségű hozzávalók tesznek igazán egyedivé.

Roppant egészségesek – magas a kalciumtartalmuk és fehérjékben gazdagok –, ráadásul a helyi termelőknek és a gazdáknak köszönhetően könnyen beszerezhetők a jó minőségű tejtermékek és az ezek alapanyagaként szolgáló tej, így szívesen is fogyasztják ezeket a székelyföldiek – fejtette ki lapunknak Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa. Mint mondta,

Szempillantás alatt elkészíthető a kakukkfüves sajtkrémleves, amelynek receptjét lapunknak is bemutatta a szakács. A főzőedényben megolvasztunk egy kevés vajat, amelyhez lisztet adunk, majd tejjel öntjük fel. Persze közben folyamatosan kavargatnunk kell a készülő ételt. Később sóval, brossal fűszerezzük a levest, és beletesszük a reszelt sajtot. Ez lehet roquefort, mozzarella, különböző füstölt sajtok vagy ezek kombinációja is, csak arra vigyázzunk, hogy intenzívebb sajtokból kevesebbet használjunk. Ezután kakukkfüvet szórunk a levesbe, majd hagynunk kell, hogy besűrűsödjön. Ha túllőttünk a célon, akkor tejjel, illetve tejszínnel hígíthatjuk az ételt, hogy krémesebb legyen.

Nem beszélve arról, hogy egyes termékeket önmagukban is lehet fogyasztani. Más felhasználás például az, amikor a borkóstolókon is sajtot kínálnak, amely semlegesíti az előző ital ízét, így tisztábban érezhető a következő kóstolnivaló.

Már egy egyszerű leves eresztékének elkészítéséhez is tejet használunk, de ha krémlevesről van szó, akkor kifejezetten nélkülözhetetlen – magyarázta Bándi. A főételek elkészítésénél is kitűnő alapanyagot jelentenek a tejalapú termékek, akárcsak a köretek, desszertek esetében.

Kiadós reggeli és ebéd

Ínycsiklandó reggeli lehet a tejbegríz, amelyet kissé újragondolva készített el Bándi Sándor Domokos. Ennek összeállításához nem kell más, mint hogy tejet melegítsünk, amelyhez mézet és cukrot is adhatunk. Ezután lassan kavargatva adagolhatjuk a grízt, amíg megfelelő állagú lesz az ételünk. Ha ezzel megvagyunk, akkor tíz percig állni hagyjuk az ételt, majd halvát reszelhetünk rá és áfonyaöntettel locsoljuk meg. Tortaszerűen is építkezhetünk tovább, ha erre egy újabb réteg grízt, valamint halvát és áfonyaöntetet teszünk. Persze ezután ne felejtsük el mézzel is leönteni az ételt.

Többnyire a füstölt sajtokat lehet rántani, így ezekből kiváló ebéd készülhet. Ehhez nem kell mást tennünk, mint a kívánt formára vágni a sajtot, majd mindkét oldalát beleforgatni lisztbe, tojásba és prézlibe. Ezután ismét tojásba, majd prézlibe mártjuk, és már tehetjük is az olajba, ahol pillanatok alatt elkészül.

A markánsabb sajtokat, mint például a camembert lehet apróra tört dióba vagy éppen mákba, gabonapehelybe is mártani, így még különlegesebb ízhatást érhetünk el.