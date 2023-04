Miről másról, mint a szemétügyről vitáztak, majd megszavaztak egy drágítást

Hetek óta a háztartási szemét elhordásának kérdése borzolja a marosvásárhelyiek kedélyeit, és, mint többször is beszámoltunk róla,

korábban írtuk Egyelőre nincs alkalmas cég a havi kétmillió lejt érő szemétszolgáltatás elvégzésére Alkalmatlannak találták az egyetlen céget, amely jelentkezett a marosvásárhelyi és környező települések háztartási hulladékának összegyűjtésére és elszállítására kiírt közbeszerzésre, így újra kell kezdeni az egész eljárást.

A szemétszolgáltatást felügyelő Ecolect Fejlesztési Társulás nem tudott még szerződést köti egyetlen céggel sem. Az áprilisi soros tanácsülésre meghívták az Ecolectet vezető Tóth Andrea igazgatót is, hogy válaszoljon az önkormányzati képviselők kérdéseire. Annál is inkább, mert két határozattervezet is foglalkozott a szemétkérdéssel.