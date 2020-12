Mire figyeljünk oda, hogy elkerüljük a kockázatokat az ünnepek alatt?

Az első szempont a biztonság. Lehetőleg csak az egy háztartásban élők ünnepeljenek együtt karácsonykor – ajánlja az egészségügyi szakember. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay.com

A karácsony a szeretet ünnepe, ilyenkor pedig még nehezebb tiszteletben tartani a különböző előírásokat, mellőzni a személyes találkozásokat, ám a koronavírus-fertőzés kockázata ugyanúgy megmarad. Tar Gyöngyit, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetőjét arról kérdeztük, hogyan tölthetjük biztonságban az ünnepeket, mire érdemes figyelni ebben az időszakban.

Szigorú ajánlások

Mint kiemelte, hagyományosan arról szól a téli ünnepkor, hogy összegyűlnek a családok, rég nem látott ismerősök megölelik, puszilják egymást, idén azonban ezeket határozottan ellenjavallják. Emlékeztetett, hogy

Európa-szerte szigorú megszorítások vannak, számos országban korlátozva van azok száma, ahányan összegyűlhetnek karácsonykor.

„Mi nem szeretnénk ide jutni, Hargita megyében hála Istennek jelenleg nagyon jó a helyzet, és nem lenne jó ezt felborítani.

Azt ajánlom mindenkinek, hogy inkább szimbolikusan gyűljön össze a család az online lehetőségek segítségével. Tudom, hogy nagyon kegyetlenül hangzik, és nem is könnyű ilyen ajánlásokat megfogalmazni, de a legfontosabb a biztonság

– húzta alá Tar Gyöngyi. Hozzátette: amikor súlyos volt a járványhelyzet Hargita megyében, naponta több olyan személy hunyt el, akik megérhették volna a húsvétot vagy akár a következő karácsonyt is. „Idős emberek voltak, de nem annyira betegek, hogy meg kellett volna halniuk.

Sokszor hallom, hogy a koronavírusban elhunyt idős személyek úgyis meghaltak volna, de nem mindegy, hogy mikor. Ezért azt ajánlom, hogy akik nem élnek egy háztartásban, lehetőleg ne látogassák egymást, és a fiatalok is mellőzzék a találkozást, bármennyire vágynak már a kikapcsolódásra, mivel a házibulik jelentik az egyik legnagyobb kockázatot a fertőzés terjedése szempontjából

– húzta alá. Arra is kitért, hogy amennyiben mégis összegyűl a család, baráti társaság karácsonykor, lehetőleg csak nagyon kevesen legyenek, és olyanok, akik amúgy is gyakran találkoznak. „A résztvevők számának korlátozásával csak még meghittebbé válik a karácsony, amilyennek amúgy is lennie kellene. A testi érintkezést azonban kerüljék, ne ölelkezzenek, puszilózzanak, ne igyanak ugyanabból a pohárból. Hosszan ne időzzenek maszk nélkül egy légtérben, és az ottalvásról is mondjanak le.

Számoljon azzal mindenki, hogy a karácsonyi összejövetelek kockázatot jelentenek, és lehet, hogy minden gond nélkül megússzák, de az is lehet, hogy nem

– hívta fel a figyelmet a szakember.

Tájékozódás, vásárlás

Tar Gyöngyi szerint szintén fontos ebben az időszakban is, hogy hiteles forrásokból tájékozódjunk, és elkerüljük a rém-, illetve álhíreket, amelyek most főként az oltással kapcsolatosan keringenek. „Meg kell értenie a lakosságnak, és főként az idős személyeknek annak a fontosságát, hogy minél többen megkapják az oltást, mert ez az egyetlen mód a járvány terjedésének leállítására, és csak így térhetünk vissza a korábbi életünkhöz.

Tekintsünk az oltásra a tudománytól kapott karácsonyi ajándékként, bizakodással

– hangsúlyozta. Végül arról is beszélt a szakember, hogy az ünnepek előtt mindig megtelnek a boltok, hatalmas sorok alakulnak ki, amelyek a jelenlegi helyzetben szintén kockázatosnak számítanak. Tar Gyöngyi szerint egyrészt

el kellene kerülni az ilyenkor jellemző túlvásárlást, és ezzel lecsökkenne a boltokban eltöltött idő.

Másrészt az sem mindegy, hogy milyen időpontban megyünk vásárolni. A csúcsidő 15 és 18 óra közé esik, ha tehetjük, kerüljük el ezt az időszakot. Inkább kora reggel vagy késő este érdemes felkeresni a boltokat. Értelemszerűen nem kell mindenkinek erre átállni, de ha többen választják ezeket az időpontokat, jobban eloszlanak az emberek, nem alakulnak ki hatalmas tömegek a boltokban. Emellett oda kell figyelni a távolságtartásra és az különböző higiéniai szabályokra is.