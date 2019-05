Mintegy harmincezer lejt gyűjtöttek össze a jótékonykodó zenészek

• Fotó: Hargita megyei zenészek Hargita megyei gyermekekért

Többünk eddigi téves hiedelme ellenére, ezek a gyerekek tökéletesen be tudnak illeszkedni egy komplex, bonyolult és nagyon változó eseménysorozatba, és helyt tudnak állni, csak esélyt kell adni nekik. Ők is részesei voltak a folyamatnak, és szerintem ez a legszebb hozadéka a fesztiválnak

Elekes Zoltán elmondta: az összegyűlt pénzt az Indeszertus Egyesület fogja kezelni, és

a tehetséges gyerekek pályázatok révén történő támogatásáról egy bizottság dönt.

A ForFun Egyesület partnerségben a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal május 25–26. között szervezte meg a Hargita megyei zenészek Hargita megyei gyermekekért elnevezésű karitatív jellegű pop-rock-jazz fesztivált. A kétnapos rendezvénynek a csíkszeredai Mikó-vár adott otthont, ahol olyan neves együttesek léptek színpadra, mint a Bagossy Brothers Company, Robin and the Backstabbers, a Role zenekar, a Tündérgound, az Ineffable, valamint az One More Minute. Az eső ellenére a fesztivál első napján körülbelül kétszáz ember látogatott a várba, a második napon pedig teljesen megtelt a vár udvara, és körülbelül száz embernek nem maradt hely. A koncerteket mindkét nap a Vámszer Géza Művészeti Népiskola gazdag programkínálata előzte meg. A Mikó-vár előtti téren zajló foglalkozásokat, a fajáték készítést, fafaragást, kerámia tárgyak festését, nemezelést, arcfestést, gyerektáncházat, mesefoglalkozást, interaktív zenei játékokat, kőfestést, hangszerkészítést, ugribugri zumbát, dekupázst és bábkészítést a népiskola tevékenységvezetői, kézművesei, meghívott előadói és szaktanárai irányították.