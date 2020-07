Minőségi szempontok majd később, most a mennyiség a fontos

A kertvárásokban a leglátványosabb a fejlődés: itt szembetűnő, hogy ki igyekszik betartani az előírásokat • Fotó: Barabás Ákos

Tamarának keresztelte el kabalafiguráját az RDE Hargita Kft.: a székelyudvarhelyi székhelyű köztisztasági vállalat újabb figyelemfelkeltő kampányának célja tájékoztatni a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtés mikéntjéről. Egyébként az elkövetkező hetekben önkéntesek várják majd az érdeklődőket a város több pontján, ahol bármilyen, a témába vágó kérdésre válaszolnak.

A cég erőfeszítéseket tett az elmúlt évben a népszerűsítés terén, az eredmény sem maradt el, mondta el lapunknak Körösfőy Sándor. Az RDE Hargita Kft. igazgatója hozzátette,

a szelektíven gyűjtött hulladék aránya hónapról hónapra növekszik,

jelenleg a székelyudvarhelyi össz-hulladékmennyiség mintegy harminc százalékát teszi ki, és ha sikerül tartani az ütemet, év végére a havi átlag elérheti az ötven százalékot is.

A szelektíven gyűjtött hulladék minőségének javítása lenne a következő lépés, de kérdéses, hogy lehet-e ezen a téren javítani

– vetette fel az igazgató. Mint kifejtette, a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségi növekedésével együtt jár, hogy egyre romlik a minőség.

Egyelőre a mennyiség fontos

„Eddig, amikor szelektív gyűjtésről beszéltünk, az abban merült ki, hogy külön kukákba kerültek a PET-palackok, most ellenben a műanyagnak szánt gyűjtőbe bekerül más hulladék, például a joghurtos, húsos doboz is. Az nagyon jó, hogy most már ezeket a hulladékokat is külön gyűjti a lakosság, ellenben,

mivel továbbra sem mossák ki, gyorsan megbüdösödik a műanyag. Így romlik a újrahasznosítható hulladék minősége,

amelyet válogatással igyekszünk megoldani. Mi ezzel a kockázattal számoltunk, úgy véljük, nem baj, ha szennyezett, csak legyen szelektíven gyűjtve. Egyelőre megelégszünk azzal, ha a lakosság elkezd reálisan szelektíven gyűjteni” – jegyezte meg Körösfőy.

Nemcsak a szelektíven gyűjtött műanyagnál gyakori a szennyezettség, ugyanígy a papírba is kerül ketchupos pizzásdoboz és az üvegekhez is lekváros befőttesüveg. „A honlapunkon részletes leírás van arról, hogy mit hogyan kell gyűjteni. Például, ha a pizzásdoboz nagyon szennyezett, akkor azt tehetjük a komposztba, hiszen jó minőségű kartonból készült, lebomlik. Ellenben

az üveg között nincs mit keresnie az izzónak vagy az ablaküvegnek, hisz ezeknek más az összetétele a palackokhoz, befőttesüvegekhez képest.

Ezek építkezési hulladéknak minősülnek, nagyobb mennyiséget kérésre szállítunk el, kisebb mennyiséget a Termés utcai gyűjtőpontnál lehet leadni” – sorolta a szakember.

Az RDE Hargita Kft. végzi a hulladékgyűjtést és -elszállítást Gyergyószentmiklóson is, ám itt kevésbé dinamikus a lakosság részvétele. „A kertvárosban tapasztaltunk jelentősebb növekedést, itt színes szelektív hulladékgyűjtő zacskókat használ a lakosság, nagyobb odafigyeléssel zajlik a szelektív gyűjtés, hiszen direkt felelőssége van mindenkinek, szemmel látható, hogy ki az, aki igyekszik eleget tenni a felhívásnak” – magyarázta Körösfőy Sándor.

Hatvan százalék a cél

Csíkszeredában is harminc százalék körülire teszik a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségét: a növekedés dinamikus. A lakosság hozzáállása egyre jobb, jegyezte meg Pál Tamás, az Eco-Csík Kft. vezetője. A szakcégnél a szelektív hulladék újrahasznosítását kétféleképpen végzik: energetikailag (égetéssel) és értékesítés révén. „Mi általában

a tiszta hulladékot eladjuk, a szennyezettet, de száraz hulladékot cementgyárakba szállítjuk, ahol égetéssel hasznosítják újra”

– magyarázta az igazgató. A hargitai megyeszékhelyen egyébként az ún. harangos kukák mellett új gyűjtőkonténereket is kihelyeztek, az elmúlt hónapok tapasztalata az, hogy ezek sokkal hatékonyabbak, főként ott, ahol korábban csak vegyes gyűjtés zajlott.