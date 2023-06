Miniatűr változatban is meg lehet csodálni a Felső-Nyárádmentét

A pénteki megnyitón több Nyárád menti polgármester is jelen volt, hiszen ők első lépéstől támogatták Nyárádremete Polgármesteri Hivatalának kezdeményezését, és a látogatóközpont megnyitását.

A látogatóközpont mellett létrehozták a Visit Nyárád Egyesületet is, hogy azon keresztül is népszerűsíteni tudják a települések értékeit.

A terepasztalon helyet kapott többek között parajdi sóbánya, Szováta, a Medve-tó és a szovátai kilátó, a hodosi állatvásár, Nyárádszereda főtere és kirakóvására, Murokország, a műemléktemplomok, a Bekecs-hegy a kápolnával, de hagyományos paraszti portákat, a kockás liliomot, az épülő autópályát, az egykori füstölgő vásárhelyi cukorgyárat és egy hőlégballont is is láthatunk.

A hét mozdony és szerelvényeik 9 milliméter széles sínen közlekednek, egy digitális terepmodell rendszer vezérli őket, és velük párhuzamosan egy autó is megy az utakon, és ha a vonatok útját keresztezi, akkor megáll a sorompónál.

A kisvasutat 1:87 arányban készítették el, de a 81 darab egyedi építésű épületet már 1:18 léptékű rendszerben, mint ahogy nagyon le kellett kicsinyítsék szovátai Medve-tavat is, a benne fürdő embereket viszont nem éppen annyira.

A látogatóközpontban Nyárád menti termékeket is lehet vásárolni nyári hónapokban keddtől vasárnapig 11–18 óra között, ősszel és télen csak csoportoknak nyitják meg és mutatják be. A látogatóközpontnak honlapja is van, amit érdemes tanulmányozni.