Mindenről is szó esett a székelyudvarhelyi tanácsülésen

az idei költségvetésük összeállításakor figyelembe vették azt is, hogy a távfűtés biztosítása mellett most már a városi tömegközlekedésért is felelnek.

Jóváhagyta a testület azt a csereháti zonális rendezési tervet (PUZ), ahol hétcsoportos bölcsődét szeretnének építeni. Ezt a területet a fejlesztések érdekében át is adták döntésükkel a képviselők az Országos Beruházási Társaságnak (CNI). Teljesen felújítanák a Téglavetők utca bejáratnál lévő játszóteret, a megvalósíthatósági tanulmány szerint ehhez 1,3 millió lejre lesz szükség. Hasonló tervek vannak a Virradat utcai játszótér esetében is, amelynek korszerűsítését 1,2 millió lejre becsülik a szakemberek.

Betonalapon helyezik el a konténereket, részben fedett létesítményre kell gondolni, ahol irodahelyiséget is kialakítanak. Itt egy hűtött helyiségben lehet majd tárolni az elhullott állatok tetemeit, de egyebek mellett veszélyes-, textil-, elektromos- (akár háztartási gépek is), papír-, karton-, műanyag-, fa-, fém-, üveg és építkezésből származó hulladékok befogadására is lesz lehetőség. A kivitelezést jövő év szeptember 30-ig be kell fejezni.

A tanácsosok aktualizálták az Orbán Balázs iskola múlt héten átadott tornatermének végső gazdasági mutatóit is – a beruházás értéke 9,8 millió lej. A Palló Imre Művészeti Középiskola Petőfi Sándor utcai épületének felújítását, átalakítását taglaló megvalósíthatósági tanulmányát is bemutatták: eszerint bontásokat, újjáépítéseket is terveznek, modernizálnák az intézmény teljes közműrendszerét, és a külső tereket is korszerűsítenék. A munkálatok elvégzésének összértéke 35,5 millió lej lenne, a finanszírozásért a Regionális Operatív Programban pályázna a város.

Pályázhatnak a civil szervezetek

Összesen 300 ezer lejes keretösszeget szabtak meg a kulturális programokról szóló helyi pályázatok esetében, amit a tanácsosok is jóváhagytak. Módosítások történtek a Menta és a Medvék utcák elnevezését szavatoló határozatok esetében, hogy azok „kétnyelvűsítése” biztosított legyen. Mindemellett egy utcát Székely névre kereszteltek. Módosították az ifjúsági lakások eladásával kapcsolatos szabályzatot is. Ennek lényege, hogy