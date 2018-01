Mindenki egyszerre – amikor a tanügyminisztériumban megnyomják a gombot

Egységesített rendszer. Ugyanazon a napon kapják meg a fizetésüket a pedagógusok. Illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Eddig a pedagógusi fizetések utalása úgy történt, hogy az állami költségvetésből leosztott pénzalapok a helyi önkormányzatokhoz kerültek, amelyek továbbfolyósították azt a tanintézetek részére. 2018-tól teljes mértékben az oktatási minisztérium felel a fizetések biztosításáért,

a szaktárca a tanfelügyelőségeken keresztül folyósítja a béreket az iskolák részére.

Görbe Péter Hargita megyei főtanfelügyelő érdeklődésünkre közölte, eddig a tanárok minden hónap 5. és 15. között kapták meg a fizetésüket, attól függően, hogy a helyi önkormányzatok mely napot jelölték ki az átutalásra. Mostantól pedig

egységesen minden közoktatásban dolgozó pedagógus a hónap 14. napján kapja meg a fizetését, amennyiben az nem hétvégére esik; ha viszont hétvégére esik, akkor a hétvégét megelőző utolsó munkanapon kapják meg járandóságukat.

A főtanfelügyelő szerint azért is volt indokolt a módosítás, mivel a tanügyi szakszervezetek már többször is jelezték, hogy változtatni kellene a fizetések átutalásának módján. Arra hivatkoztak, hogy év elején sokszor késett az oktatók bére, mivel több önkormányzatnál is a kelleténél később fogadták el az évi tervezett költségvetést.

Előre szóltak

Időben tájékoztatták a pedagógusokat, hogy januártól kezdődően már minden hónap 14-én folyósítják az elszámolást, az eddigi 5-e helyett – mondta el megkeresésünkre a Kovászna megyei főtanfelügyelő. Kiss Imre szerint valójában nem késnek a fizetések, hanem megváltozott az utalás időpontja. Sőt, januárban mivel 14-e vasárnapra esik, már 12-én kiadják az elszámolásokat.

A háromszéki főtanfelügyelő szerint ezzel nem is történt jelentős változás, hiszen eddig is a tanfelügyelőség koordinálta a kifizetéseket, csak a központtól utalt pénzek átmentek az önkormányzatok számláján is.

Nem lehet központosításról beszélni, hiszen eddig is a központi költségvetésből érkeztek a pénzek, most csak kiiktattak egy közbeeső lépést, ezzel valójában egyszerűsítették a folyamatot

– részletezte a főtanfelügyelő. Ezt megerősítette Sztakics Éva sepsiszentgyörgyi alpolgármester is, aki lapunknak elmondta, az önkormányzat büdzséjén gyakorlatilag csak „átfolyt” a pedagógusbérekre szánt összeg. Még csak a fizetések időpontját sem helyi szinten határozták meg,

akkor folyósították a béreket, amikor megkapták a pénzt a központtól.

Az időpont ok, de mi lesz a fizetések összegével?

Kiss Imre szerint, azzal, hogy a társadalombiztosítási járulékot átruházták az alkalmazottra,

nem változik a pedagógusok bére, noha ez valójában csak februárban derül ki,

de abban bíznak, hogy ugyanannyi pénzt kapnak kézhez. Ugyan a kormány az elmúlt év utolsó ülésén megnövelte a „fejpénzt”, a közoktatási intézmények minden gyerek után az eddigi évi 3740 lej helyett 4413 lejt kapnak, ez még mindig nem fedezi a fizetésalapot. Kiss Imre elmondta, ez a rendelet még nem jelent meg a Hivatalos Közlönyben, de az előzetes számítások szerint a megemelt fejpénz sem fedezi majd Kovászna megyében az egész éves béralapot, azt – mint az előző években is – a központi költségvetésből kell majd kiegészíteni.