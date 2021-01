Minden lakó igénybe veheti a polgárőrség által kapott járművet

Az autókat Budapesten vehették át a székelyföldi polgárőrségek • Fotó: OPSZ.hu

Budapesten, az Országos Rendőr-főkapitányság épületénél vehette át Fórika Tibor, a Gyergyótekerőpataki Polgárőrség vezetője annak a Suzuki márkájú személyautónak a kulcsait, amelyet hamarosan a falu minden lakója használatba vehet, ha a helyzet úgy kívánja.

Az autó átadásánál jelen volt az adományozó Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) vezetője, Túrós András, korábbi belügyminiszter-helyettes, valamint Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány is. Amint az átadás során elhangzott, az OPSZ mindig is támogatta az erdélyi polgárőröket, akár szellemi tőkével, akár tárgyeszközökkel. Magyarország belügyminiszterének, Pintér Sándornak a felkérésére, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a támogatásával sikerült megvalósítani azt, hogy most két gépkocsival is hozzá tudtak járulni a határon túli magyar közösségek közbiztonsági helyzetének javításához.

„Több éves kapcsolat létezik a zetelaki és tekerőpataki polgárőrség, valamint a magyarországi országos szervezet között, és ők ajánlották fel, hogy segítenek, ha a tevékenységünk során valamire szükségünk lenne.

Nálunk nagy szükség volt egy járműre, hiszen a munkánkat a gyergyóújfalvi önkormányzat némi támogatásán kívül mindenki önkéntesen és saját autóval végzi. Azonban, amikor átvettük az autót, eldöntöttük, ez nem csak a polgárőrségé lesz, hanem az egész falué

– mondta el Fórika Tibor. Az autót még december elején kapták, az átíratási eljárás folyamatban, várhatóan január végén áll szolgálatba a Suzuki S-Cross.

A használatról

Ha egy helybéli, például egy idős személy Marosvásárhelyre, vagy Brassóba kell eljusson a kórházba, de nincs mivel, akkor megkeresi a polgárőrséget, és átadják neki az autót.

Ha sofőrre is szükség lenne, azt is segítenek megoldani.

Az elvárás csak annyi, hogy ugyanolyan állapotban hozza vissza, mint ahogyan átadták neki. Ha esetleg egy koccanás miatt károsodik a jármű, akkor nyilván az kell a kárt megtérítse, aki használta. Alkalmas lesz az autó arra is, ha például testvérfalui látogatásra utazna egy tekerőpataki küldöttség. Fórika Tibor hozzátette, velük egyszerre Zetelaka polgárőrsége is egy hasonló autót kapott adományként az OPSZ-től.

„Az átadás helyszíne, és az, hogy a magyar rendőrség legfőbb vezetője is jelen volt, jelzi, hogy Magyarországon mennyire másként tekintenek a polgárőrökre, mint Romániában. Itthon jó a kapcsolat a rendőrökkel, jönnek ha hívjuk őket, de különösebb kapcsolatunk nincs velük.

Magyarországon a rendőrség együtt dolgozik a polgárőrökkel. Ez óriási különbség

– vont párhuzamot Fórika Tibor.

A gyergyótekerőpataki polgárőrségnek köszönhetően egyébként több bűnözőt is kézre kerítettek a hatóságok. Volt, hogy gyanús házalókat tartóztattak fel és adtak át a rendőrségnek, akikről utóbb kiderült, hogy több mint 100 ezer eurós lopás miatt körözik őket. „Román anyanyelvűek voltak, magyar nyelvű bibliákat árultak, mindössze 1-2 lejt kértek csak értük, de igazából arra voltak kíváncsiak, hogy a vásárló honnan veszi elő a pénzt. A gyergyószentmiklósi rendőrség ujjlenyomatot vett tőlük, és ennek alapján azonosították őket, mint más bűncselekmények elkövetőit” – mesélte Fórika.