Minden jó buli a teraszon kezdődik

Gondoltál már arra, hogy olyan helyet alakíts ki otthonodban, ahol minden nap egy kicsit nyaralás? A Terasa de Vis pont ezt az élményt nyújtja neked immár az országban is! Sőt, a modulházak piacán is úttörő megoldásokat kínálnak.

Cégtörténet

A Terasa de Vis ötlete Magyarországon született közel másfél évtizede ÁlomTerasz néven. Eleinte kisebb kerti bútorok, asztalgarnitúrák gyártásával foglalkoztak, de hamarosan előtetők, teraszok és kocsibeállók építését is vállaltak – ezzel egyidőben pedig kerti bútorüzletet is virágboltot is nyitottak Komáromban. 2020 tavaszától egy külföldi gyártócéggel történő megállapodás alapján előre legyártott alumíniumszerkezetes modern teraszokat kezdtek importálni Magyarországra, 2024 nyarától pedig Terasa de Vis néven Romániában is megvetik lábukat.