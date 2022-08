Minden jegy elkelt az István, a király Székelyföldi Nagyprodukció második évadának előadásaira

Látványában erősödött, lendületében maradt, üzenetében pedig örökérvényű az István, a király Székelyföldi Nagyprodukció, amely 2022-ben második évadához érkezett. A szólisták a színpadon, a stábtagok a háttérben, a kórustagok a lelátókon, a táncosok a játéktéren készülnek, szívüket-lelküket beleadva, újra maradandót alkotni. Az augusztus 20–24. közötti öt előadásra az összes jegy elkelt – jelentették be a szervezők a csütörtöki sajtótájékoztatójukon.

Látványában erősödött, lendületében maradt, üzenetében pedig örökérvényű az István, a király Székelyföldi Nagyprodukció, amely 2022-ben második évadához érkezett. A szólisták a színpadon, a stábtagok a háttérben, a kórustagok a lelátókon, a táncosok a játéktéren készülnek, szívüket-lelküket beleadva, újra maradandót alkotni. Az augusztus 20–24. közötti öt előadásra az összes jegy elkelt – jelentették be a szervezők a csütörtöki sajtótájékoztatójukon.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, valamint Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke egy sajtóséta keretében mutatta be a készülő produkciót, valamint a kulisszákat, de előtte a színpadon,

Amikor most leültem az első sorba, megint azt éreztem, hogy százszor lehetne megnézni ezt az előadást, így remélem, hogy még sokszor fogunk találkozni egymással. Maradjatok együtt, ezt kívánom

– mondta el a jelenlevőknek. A polgármester azt is elárulta, hogy az előadásokra minden jegy elkelt.

Orza Călin rendező-koreográfus úgy fogalmazott, az új arcok új perspektívákat is hoznak.

„A régi arcokkal újra találkozni ezért újdonság, mert megbizonyosodunk afelől, hogy amit oly sok áldozattal tavaly létrehoztunk, hatása van, és ha tavalyról idénre is át tudjuk menteni ezt a hatást, akkor a jövőben is lesz létjogosultsága a produkciónak. Egy rendezőnek ez erőt és inspirációt ad. Kisebb cserék vannak, de ők új lendületet hoztak – ez inspirált engem, hogy új impulzusokat építsek be a darabba.