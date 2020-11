Milyen esetekben indokolt a névváltoztatás?

A 2003-ból származó 41. számú kormányhatározat szabályozza a névváltoztatás lehetőségét • Fotó: Veres Nándor

A Maros megyei lakosságnyilvántartó hivatalban érdeklődtünk arról, hogy aki meg szeretné változtatni a nevét, hová fordulhat és milyen lehetőségei vannak. Codruța Sava igazgató elmondta, a polgármesteri hivatalok feladatkörébe tartozik a névváltoztatás. A 2003-ból származó 41. számú kormányhatározat pontosan leírja, milyen esetekben kérheti valaki a nevének a megváltoztatását.

Íme néhány ok

„Többféle okból szoktak névváltoztatást kérni: elsősorban a helyesírási, illetve nyelvi szabályok miatt, továbbá akkor, ha a család- vagy személynevük nem felel meg, mert idegenül cseng, vagy az illető megismeri a vér szerinti szüleit és szeretné felvenni azt a nevet, amit születésekor adtak neki” – sorolta az igazgatónő, hozzátéve,

valamennyi esetben jól meg kell indokolni, miért döntött valaki a névváltoztatás mellett.

A törvény szerint lehet kérni a névváltoztatást abban az esetben is, ha az igénylőnek a szülei korábban nevet változtattak és szeretné ő is azt a nevet viselni a továbbiakban, vagy ha a család egyik tagjának eltérő neve van és szeretné, ha az a név szerepelne az irataiban, mind a többi családtagé. Vagy ha házasságkötéskor a felek egymás nevét felvették, de később, mondjuk válás után ki-ki szeretné a saját nevét visszaszerezni. Akkor is igényelhető a névcsere, ha valaki a szakmai vagy a művésznevén válik ismertté, népszerűvé, és szeretné azt a nevét hivatalosítani.

A polgármesteri hivatalban kérvényezhető

Aki tehát elhatározza magát, hogy Alexandruból Sándor, vagy Elisabetből Erzsébet lesz hivatalosan is, az annak a városnak vagy községnek a polgármesteri hivatalánál kell kérvényeznie, ahol lakik. A kérvényhez a következő iratokat kell csatolnia: személyi igazolvány eredetije és másolata, a külföldön élő román állampolgároknak az útlevelüket, vagy amennyiben az nincs, egy igazolást az igazságügyi minisztériumtól az állampolgárságukról; esetenként házasságlevelet és a kiskorú gyerekek születési bizonyítványát, engedélyezett fordítótól egy igazolást, hogy a helyesírás szerint hogyan írják a nevét.

Amennyiben a házastársak ugyanazt a családnevet viselik, mindkettőjük és a gyerekeik neve is megváltozik, ezért a házastársnak is bele kell ebbe egyeznie.

Meg kell indokolni a névváltoztatást. A polgármesteri hivatal anyakönyvi hivatalában egy új anyakönyvi kivonatot adnak, a régit pedig megsemmisítik.

Vállalják a macerát is

Érdeklődésünkre a székelyudvarhelyi polgármesteri hivataltól megtudtuk, idén mindössze kilenc alkalommal kértek névváltoztatást. Ezek közül

három esetben külföldön élő személy az illető ország hivatalos nyelvére változtatta meg a nevét, például Nicolae helyett Nick-re

„Nem jellemző, hogy névváltoztatást igényelnek Székelyudvarhelyen” – summázta Zörgő Noémi sajtószóvivő.

A Maros megyei nagyközségben, Vámosgálfalván sokan élnek a lehetőséggel, és akár a magyar helyesírás szabályai szerint kérik nevük átírását, akár, mert csúnyán hangzik a nevük – válaszolta érdeklődésünkre Balogh Elemér polgármester, hozzátéve, hogy

nem a névváltoztatás a macerás, hanem az ami utána következik: az összes hivatalos iratot ki kell cserélni.

Ez idő- és pénzigényes, de sokan még ennek ellenére is vállalják, hogy a múlt rendszerben helytelenül írt, vagy román nyelvre fordított nevüket kijavítsák.