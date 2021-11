Milyen arányban vannak beoltva a Hargita megyei intézmények vezetői és alkalmazottai?

Egy kivételével az összes fontosabb Hargita megyei intézmény vezetője be van oltva az új típusú koronavírus ellen, munkatársaik körében viszont nagy eltéréseket mutatnak az átoltottsági arányok. Míg egyes intézményeknél száz százalékhoz közelít az immunizáltak aránya, máshol csak harminc százalék körül mozog.

• Fotó: Jakab Mónika

Gyakran hangzik el a koronavírus-járvány ellen küzdő intézmények részéről, hogy oltakozásra buzdítják a lakosságot, arról viszont eddig kevés szó esett, hogy ők maguk éltek-e ezzel a lehetőséggel. Körképünkben tizenhat intézményvezetőt kerestünk meg, akiknek ugyanazt a három kérdést tettük fel. Egyrészt arra voltunk kíváncsiak, hogy beadatták-e a védőoltást, másrészt az általuk irányított intézményekben jegyzett átoltottsági arányra kérdeztünk rá, végül pedig annak jártunk utána, hogy bátorították-e a vakcina felvételére kollégáikat.

HIRDETÉS

Az elsők között

Mielőtt az említett kérdéseket a fontosabb intézmények vezetőinek szegeztük volna, először a saját házunk táján néztünk szét. Mint Kozán István, a Székelyhon napilap főszerkesztője elmondta, már az év elején megkapta a koronavírus elleni védőoltást, nemrég pedig a harmadik, emlékeztető dózist is. A közéleti újságírók esetében ugyancsak magas, 90 százalékos az átoltottsági arány, ami azt jelenti, hogy

a tíz kollégából kilenc immunizálva van, az egyetlen kivétel pedig egészségügyi okok miatt nem élt eddig a lehetőséggel.

Hozzátette: biztatásra, bátorításra nem is volt szükség a részéről, az újságírók saját megfontolásból adatták be a vakcinát már az év elején.

Ugyancsak három dózist kapott már Stelian Cimpoeşu, a Hargita Megyei Olt Sürgősségi Esetek Felügyelőségének vezetője is, aki ennek ellenére beszélgetésünkkor koronavírus-fertőzéssel küzdött. Elmondása szerint feleségétől kapta el a fertőzést, amely igencsak megviselte. Mindezek után is azt gondolja azonban, hogy mindenkinek be kellene oltania magát, mert „nem vicc ez a betegség”.

A tűzoltóságnál dolgozók mintegy 35 százaléka van beoltva a főfelügyelő szerint, a rohammentő-szolgálatnál (SMURD) dolgozó kollégák pedig mind immunizálva vannak.

Arra is kitért, hogy több ízben is bátorította a munkaközösséget a vakcina felvételére, kiemelve, hogy ez saját maguknak, a családjuknak és a kollégáiknak is előnyös lenne.

Iordan Ștefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője is már az elsők között, még az év elején megkapta a védőoltást. Emellett szeptemberben a betegségen is átesett, de csak nagyon enyhe tüneteket tapasztalt, és ez meglátása szerint a vakcinának köszönhető.

A rendőrség alkalmazottainak mintegy 50 százaléka van immunizálva, de az elmúlt időszakban megnőtt az oltakozási kedv.

A főfelügyelő arra is kitért, hogy naponta terítéken van ez a téma az intézményben, folyamatosan biztatja a kollégákat a vakcina felvételére, és ezáltal felelősségvállalásra saját maguk és környezetük iránt.

Fontosnak tartják

Ugyancsak már az év elejétől immunizálva van Dan Iamandi, a Hargita Megyei Csendőr-felügyelőség vezetője is, az intézménynél dolgozóknak pedig mintegy 80 százaléka van beoltva a koronavírus ellen. Mint részletezte, mintegy 40 százalékuk saját meggyőződésből, az év elején vette fel a vakcinát, később pedig mások is követték a példájukat. Emellett ő maga is bátorította őket, mivel meglátása szerint nincs más megoldás a járvány legyőzésére.

Florin Stan, az erdőalji 61-es, Virgil Bădulescu hegyivadász dandár vezetője is megkapta már a védőoltást és a harmadik dózist is. A katonaságnál szolgálatot teljesítőknek továbbá mintegy 60 százaléka vette fel a vakcinát. Elmondása szerint bátorította őket az oltakozásra, mivel

bízik az orvosokban, és ha ők szakemberként azt mondják, hogy ajánlott az oltás beadatása, akkor így is kell tenni.

Immunizálva van Marius Țepeluș megbízott Hargita megyei prefektus is, az első két dózist azonnal megkapta, amint lehetősége nyílt rá, és a közeljövőben az emlékeztető oltást is felveszi. Saját bevallása szerint teljes szívvel biztatta amennyit csak tudta a vakcina beadatására kollégáit, akiknek mintegy 80 százaléka élt is a lehetőséggel.

Vegyes szemléletmód

Három dózist kapott már Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője,

az általa vezetett intézményben pedig igencsak kimagasló, 95 százalékos az átoltottsági arány.

Mint részletezte, volt, aki az elsők között, saját meggyőződésből kérte az oltást, mások tanácsot kértek tőle, és mindössze két-három kolléga maradt, akik egyelőre nem vették fel a vakcinát. Hozzátette: a munkaközösségük nagy része, akik szakmailag megfelelően tájékozottak, kifejezetten várták ezt a lehetőséget, és amint megjelent az oltóanyag, azonnal beadatták.

Még nem kapta meg ugyanakkor a koronavírus elleni védőoltást Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezérigazgatója. Mint érdeklődésünkre elmondta, mivel átesett a betegségen, és természetes védettsége van, egyelőre nem tartotta indokoltnak, de a jövőben tervezi a vakcina felvételét. A mentőszolgálat munkatársainak mintegy 70 százaléka van immunizálva, és elmondása szerint ő maga is bátorította őket a vakcina felvételére, kollégái naponta kikérik a véleményét, de meglátása szerint elsősorban az egészségügyi igazgatóság tud hiteles információkkal szolgálni a témában.

Kórházi helyzetkép

Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere a megyében másodikként kapta meg a vakcinát még az oltási kampány legelején, azóta pedig a harmadik dózist is felvette.

Az egészségügyi intézményben az orvosok 84, az asszisztensek 67 százaléka adatta be eddig a vakcinát, a teljes intézmény szintjén pedig 62 százalékos az átoltottsági arány.

Örvendetesnek nevezte, hogy azok, akik közvetlen kapcsolatban állnak a páciensekkel, tudatosabbak, és látják, hogy milyen veszélyeket rejt, ha megbetegszenek, ezért el szeretnék kerülni, hogy a családjukat vagy esetleg a betegeket megfertőzzék.