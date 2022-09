Mikor nem elég az annyi – válassz okosan webtárhelyet

Életünk legfontosabb adatait asztali számítógépünkön vagy sok esetben laptopon tároljuk. Ezen gépek tárhelye véges, és valljuk be, a telefonról lementett fényképek több ezres nagysága vagy a vállalkozáshoz tartozó dokumentumok sokasága mellett hamar elérjük a szabad GB nullához közelítő mutatóját.

Amíg a számítógépekhez egyszerűen vásárolunk egy külső merevlemezt, amelyből egy terra nagyságú is elegendő jó pár évig, addig a webtárhelyünknél már elveszünk a szakzsargonban. A tárhelyszolgáltatók weboldalán gyakran belekavarodunk a RAM, CPU, EP (Entry process) és hasonló rövidítésekbe, ezért nem könnyű választani a tárhelycsomagok közül.

Mire figyeljünk, ha gondtalan és biztonságos webtárhelycsomagot vásárolnánk?

Érdemes szem előtt tartani, hogy legyen automatikus biztonsági mentés, valamint elérhető műszaki ügyelet is. Így nem veszítesz potenciális ügyfeleket azért, mert a tárhelyszolgáltató nem reagál időben. Ahogy a weboldalad látogatottsága és a céged ismertsége növekszik, egyre több lesz a bevételed, és ezáltal a kommunikációra és a marketingre fordítható keretösszeged. A megnövekedett forgalomnak köszönhetően azon kaphatod magad, hogy a weboldal lassan kezdi kinőni a tárhelyet. Ez akkor is könnyen előfordul, ha nagyméretű fényképeket töltesz fel napi szinten a honlapodra. Éppen ezért már tárhelyszolgáltató-választáskor érdemes meggyőződj róla, hogy a tárhelycsomagváltás problémamentesen, akár év közben is megejthető legyen.

Gyors keresés után nézzük meg néhány szolgáltató ajánlatát. Egy augusztusi összehasonlításban az Mxhost 5 GB tárhelyet és 5 e-mail-fiókot biztosít 4 eurós áron (100 GB tárhely pedig 7 euró) A Romarg kezdőcsomagja pedig 10 GB tárhelyet kínál 3 euróért.