Miklós sms-ben jelez ha valami gond van a városban

Útlezárás, forgalomelterelés, csőtörés, áramszolgáltatás megszakadása, és hasonló, munkálatokkal járó tervezett beavatkozásról, vagy váratlan meghibásodásról ad hírt a miklós.info sms-küldő gyergyószentmiklósi szolgáltatás.

A városháza által elindított rendszerbe egyelőre Gyergyószentmiklós önkormányzatának Facebook-oldalán lehet regisztrálni. Két adatot kell kötelezően megadni: az egyik a telefonszám, amelyre a szöveges üzenetet küldik majd, illetve a lakcím, ami azért fontos, mert az sms a megadott cím szerinti utcára, ennek környékére vonatkozóan ad jelzést az adódó problémáról.

A szolgáltatást igénylők még egy másik címet is megadhatnak, vagyis, ha valaki például a Bucsin negyedben lakik, de érinti az is ami Ady Endre utcában történik (háza van ott, családtagja lakik az utcában stb.), arról a környékről is kap majd figyelmeztetést – közölte Nagy Zoltán polgármester.

ez nem egy RoAlert típusú vészjelző rendszer lesz, hanem egyszerű sms-t kapnak az igénylők, és fontos információ még, hogy ez nem kerül pénzbe az üzenetet fogadónak.

Bárki regisztrálhat, függetlenül attól, hogy melyik mobiltelefon szolgáltatóhoz tartozik. A polgármester közölte, bárki maga dönti el, hogy regisztrál, és kéri a szolgáltatást, és ha később úgy látja, hogy még sincs erre szüksége, akkor bármikor le is iratkozhat erről.

Ő azonban úgy véli, mindenképpen hasznos lehet minden gyergyószentmiklósinak ez a lehetőség, hiszen a folyamatban levő és ezután következő közmű- és útfelújítások során bármikor keletkezhetnek olyan váratlan, vagy tervezett helyzetek, ami az ivóvíz, villanyáram, vagy egyéb szolgáltatások megszakadásával jár, vagy épp utakat kell lezárni, forgalmat elterelni munkálatok miatt.