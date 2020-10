Miként jut el a kormánypénz Bukarestből Székelyföldre?

Tánczos Barna szenátor • Fotó: Veres Nándor

Ezt követi az a személyes kapcsolatokon alapuló politikai lobbi, amelyhez egyes esetekben elég egy baráti kézfogás, egy több éves vagy évtizedes barátság. Ilyen volt például a csíkkarcfalvi jégpálya esete, amikor Kelemen Hunor szövetségi elnök megkérte Vasile Blagát, hogy finanszírozzák a beruházást, vagy amikor én megkértem az akkori fejlesztési minisztert, hogy a gyergyószentmiklósi jégpályára biztosítsanak közel tíz millió eurós finanszírozást. A személyes kapcsolatok nagyon fontosak, de nem mindig elégségesek,

egy költségvetési vita során például a teljes RMDSZ-frakció erejére szükség van ahhoz, hogy egy-egy egyezséget ki lehessen vitelezni.

Ha megvan az egyezség, elindulhatnak a folyamatok, amelyek két héttől kezdődően akár évekig is eltarthatnak. Egy költségvetési vita során például egy kéthetes időszakban 10-20 millió eurós beruházást tudunk megoldani a kórházak számára, nagyobb beruházások esetében azonban, amikor terveket, hatástanulmányokat kell készíteni, évekig is eltarthat, mire eljutunk addig, hogy megszülessen a finanszírozási döntés” – magyarázta.

HIRDETÉS

Nem mindig jön össze

A szenátor szerint sokszor történik meg továbbá az is, hogy olyan összegű beruházási finanszírozást hagynak jóvá az év elején, amelyet képtelen elkölteni például a megyei tanács. Ilyenkor megoldásokat kell keressenek arra, hogy az építkezési beruházásokra odaítélt pénzt hogyan tudják átirányítani például eszközvásárlásra a csíkszeredai kórház számára. A meglévő erőforrások átcsoportosíthatók ugyanakkor útjavításra vagy egyéb beruházásokra is. A kedvező forgatókönyvek mellett azonban gyakorta előfordul az is, hogy nem jönnek be a számításaik.

„Sokszor éveken keresztül állunk sorban, mivel egyáltalán nem biztos, hogy egy elképzelésre azonnal találunk megoldást.

A felcsíki falvakban például évek óta próbálják felújítani a régi fürdőket, kisebb kezelőbázisokká átépíteni ezeket, de hiába kerestük a megoldást, nem tudtuk kivitelezni.

Nemrég úgy tudtuk módosítani a CNI-törvényt, hogy elméletileg beférnek majd ilyen jellegű beruházások is. Emellett jelenleg arra is várakoznunk kell, hogy leteljenek a választások, mert addig a kormány nem hajlandó újabb projektek finanszírozásában gondolkodni. A tárgyalások sikere sokszor a megfelelő pillanat megtalálásán múlik, de mivel nem mi hozzuk a döntéseket, nem mindig úgy, és nem mindig akkor történik, ahogy mi szeretnénk.

A személyes kapcsolatok sokat segítenek, de a minisztereket nagyon gyakran cserélik, így sokszor egy projektet több különböző személlyel kell tovább görgetni.

A gyergyószentmiklósi jégpálya esetében például már az ötödik miniszter ül a székben ahhoz képest, akivel megegyeztünk. Külön művészet, miként lehet folyamatosan új embereknek elmagyarázni, hogy a régi projektek miért fontosnak. Sokszor járunk úgy, mint a bőgős a viccben, hogy járni jár, csak most éppen nem jut” – zárta a szenátor.