Miért jó, ha karácsonykor helyi terméket tesz az asztalra?

„Amikor beleharapnak egy bögözi almába, egy farkaslaki körtébe, nemcsak a környezetünk nyújtotta legjobbat veszik magukhoz, hanem a termelő tudását, föld iránti szeretetét, munkáját” – vallja Molnár Judith, a székelyudvarhelyi Helyénvaló Helyi bolt ügyvezetője, aki többek között azt is elárulta nekünk, hogy miért érdemes helyi termékeket fogyasztanunk.

– Általában az élelmet két nagy forrásból szerezzük be: a hagyományos élelmiszerrendszerből (hazai és külföldi cégek termékei), illetve helyi, alternatív élelmiszer-hálózatokból, amelynek egyik formája a rövid élelmiszer értékesítési lánc, röviden REL. Ennek is számos változatát ismerjük, a heti piacoktól a havi vásáron át a food hubokig, de akár az otthonról való értékesítésig, falusi vendégasztalokig.

Ha nem a multicégre adjuk a voksunkat, akkor mi is hozzájárulhatunk a környezetünk megóvásához.

Amikor beleharapnak egy bögözi almába, egy farkaslaki körtébe, nemcsak a környezetünk nyújtotta legjobbat veszik magukhoz, hanem a termelő tudását, föld iránti szeretetét, munkáját. Lehetőséget adnak neki, hogy jövőre is termeszthessen, termelhessen.

Akaratlanul is összekapcsolódnak vele, és ezáltal élhetőbbé teszik az Önök után jövő generációk számára ezt a térséget. Tehát nemcsak a megajándékozott személy részesül ajándékban, hanem a gazda is, aki a terméket előállította.

Most, hogy megismerte Ön is a Helyénvalót, felelőssé vált a bolttal és az oda beszállító több mint száz termelővel szemben. Ön is része az osztovátára felvetett szövetnek. Arra biztatunk mindenkit, hogy fedezze fel a helyi termékek által nyújtott kulináris élvezeteket, mert a mi földünk tudja a legfinomabb falatokat nyújtani számunkra. Szeretettel várjuk a Helyénvalóban!