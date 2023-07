Miért „akadékoskodnak” a műemlékvédők?

Több háromszéki beruházás esetében a Kovászna Megyei Kulturális Igazgatóság és a tűzoltóság a megrendelők, tervezők mumusa a jóváhagyások megszerzése tekintetében. Miért is „akadékoskodik” a műemlékvédelmi igazgatóság, történt-e előrelépés azon projektek esetében, ahol az uniós támogatás megnyerése vagy elvesztése is múlhat egy engedély hiányán?

Legutóbb a május végi felső-háromszéki polgármester-találkozón került szóba ez a téma, az eseményre hivatalos volt a Kovászna megyei tanács vezetősége, valamint a megyei kulturális igazgatóság vezetője, Csáki Árpád és munkatársa, Méder Lóránt László régész is. Akkor Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere felrótta nekik, hogy

„A kézdivásárhelyi iskola felújítására vonatkozó szakengedélyt több mint egy éve, 2022 júniusában előkészítettük, ez esetben a tervező késett további hosszú hónapokat a teljes kivitelezési terv benyújtásával. Az említett további gondokról magunk is csak április végén értesültünk” – magyarázta Csáki Árpád.

Csáki úgy vélekedett, a kézdivásárhelyi önkormányzat intézményükre nézve „nem hízelgő, pontatlan” tájékoztatása ellenére a részletezett eset is mutatja, hogy a megrendelő, a tervező, valamint a szakhatóság közötti egyeztetéssel megtalálható az a megoldás, amely a beruházást nem veszélyezteti, ugyanakkor az örökségvédelmi szempontok is érvényesülnek. E célból javasolták már évekkel korábban több körlevélben, illetve a polgármesterekkel való megbeszélések során is, hogy