Mi van a maszkban? Mikroszkópos videón mutatjuk

Járványos sebességgel kezdtek el terjedni az elmúlt időszakban az interneten azok a házi készítésű videók, amelyeken látszólag parazitákat, férgeket piszkálnak ki meleg vízbe áztatott steril arcmaszkokból a videók szörnyülködő készítői. A Sapientia EMTE mikrobiológusának a segítségével jártunk a végére a sokakat elborzasztó jelenségnek. Annyit már most elárulunk: természetesen nem élnek paraziták és férgek a maszkokban.

Valószínűtlen, hogy paraziták, férgek élőhelyévé váljon egy arcmaszk – zárta rövidre rögtön az elején az elméletet megkeresésünkre Máthé István mikrobiológus, rovartanász, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara Biomérnöki Tanszékének docense, aki maga is látta már az interneten terjedő videókat.

A szakember szerint mikroszálak láthatók az említett videókban, és ezek részben a víz felületi feszültségének, elpárolgásának és a szálak elektrosztatikus feltöltődésének az együttes hatására „mozognak”, illetve a víz maszkrétegek közti áramlása miatt változtatják a helyüket.

A mikrobiológus kérésünkre laboratóriumban több maszkot is megvizsgált mikroszkóp alatt és talált is azokon fekete mikroszálakat, amelyeket az interneten keringő videókban parazitáknak vélnek.

Amikor csipesszel megfogta, ezek a fekete szálak is „megmozdultak”, egyértelmű, hogy a vízáramlás és az elektrosztatikus töltés az oka – számolt be a sztereomikroszkóp alatt 10-20 szoros nagyítással elvégzett vizsgálatok után. Egyes mikrószálakról nagyobb felbontáson felvételeket is készített fénymikroszkóppal, 40 szeres nagyítással.