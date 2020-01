Mi történik a törvénytelen kivágás után elkobzott fával?

Ellenőrzés közben. Csökkent az elkobzott fa mennyisége • Fotó: Veres Nándor

A Hargita megyei rendőrség sajtószóvivője, Gheorghe Filip a Székelyhon kérdésére elmondta, hogy 2019 első 11 hónapjában az erdőőrséggel, csendőrökkel együtt, többnyire a rendőrség kezdeményezésére ellenőrizték a fafeldolgozókat, de a fákat szállító autókat is, és helyszíni terepszemléket tartottak az erdőkben. Összesen 756 esetben vizsgálták a rendőrök az erdészeti törvények betartását, 633 esetben az erdőben, 24 esetben a fafeldolgozóknál, 15 esetben a lerakatoknál, de a faültetvényekben is vizsgálódtak.

Tavaly január és november között 636 köbméter fát koboztak el, amelynek összértéke 158 000 lej volt, és 202 esetben róttak ki pénzbírságot, ezek összértéke 636 000 lej volt.

Elkoboztak egy gépkocsit és egy favágáshoz használatos eszközt is, hiszen a törvény lehetővé teszi, hogy a törvénytelenül kivágott fák szállítására használt eszközöket is elkobozzák.

Filip azt is elmondta, hogy 2019-ben 25 százalékkal csökkent az erdészeti törvényt megszegők száma, legalábbis ami a rendőrségi tettenéréseket illeti.

Hargita megyében a tavalyi év első 11 hónapjában kilenc esetben jelentették a 112-es sürgősségi hívószámon, hogy törvénytelen faszállító autókat láttak a közutakon.

A rendőrségi ellenőrzések nyomán egy esetben bizonyosodott be, hogy illegálisan szállították a fát. Hargita megyében jelenleg 533 bűnügyi eljárást folytatnak olyan személyek ellen, akik bizonyíthatóan megszegték az erdészeti törvényt.

Mint Filiptől megtudtuk, 2019-ben 95 dossziét már lezártak, megtörtént az ítélethirdetés is, s ebből 14 olyan eset volt, amikor a tettesek ismeretlenek voltak és a nyomozás során azonosították őket.

Maros megyében is sok ellenőrzés volt

A tavalyi év első 11 hónapjában a Maros megyei rendőrök 600 alkalommal ellenőrizték az erdészeti törvények betartását, és 300 bűnügyi eljárás elindítását kezdeményezték az előírások megszegése miatt. Mint Emanuela Fărcaș, a Maros megyei rendőrség sajtószóvivője elmondta, január–november között 3300 köbméter fát koboztak el és 1 millió lej értékű bírságot róttak ki. Decemberben is folytatták a helyszíni ellenőrzéseket, de a közúti ellenőrzések során is megállítottak olyan járműveket, amelyek fát szállítottak. Az ünnepek alatt a vasútállomások környékén is ellenőriztek, különösen odafigyelve a fenyőfák forgalmazására, szállítására. Mint a sajtszóvivő elmondta, az erdőőrséggel és az erdészeti hivatallal közösen vizsgálódtak, decemberben már 80 ilyen akciójuk volt.

Megkérdeztük azt is, hogy mi történik az elkobzott fával. Az illetékes elmondta, hogy

a törvényes előírásoknak megfelelően a fa annál az erdészeti hivatalnál marad, amelynek a területén elkobozták.

A maga során a hivatal fel kell ajánlja adományként a közhivataloknak, iskoláknak, öregotthonoknak, árvaházaknak, ha pedig nekik nincs szükségük rá, versenytárgyaláson eladhatja.