Mi készüljön csirkecombból?

Ízben, ugyanakkor látványban is újdonságokat nyújtó ebéddel lephetjük meg szeretteinket, ha Karácsony József – a Főnix Konyha séfjének – receptjét követve készítjük el a sokak által kedvelt csirkecombot. A szárnyas mellé különleges brokkolis szószt is összeállított a szakember.

Fogyasztás előtt csöpögtessünk némi citromlevet az ételre • Fotó: Erdély Bálint Előd

„Ennél többet ne főzzük a combokat, különben a hús gyorsan el fog válni a csonttól a továbbiakban” – így a szakember. A combokat ekkor saját ízlésünk szerint fűszerezzük be: persze sót és fehér borsot mindenképp használjunk. Ezt követően csepegtessünk rájuk a boltban is megvásárolható édes-savanyú szószokból. Persze utóbbit mi magunk is elkészíthetjük ketchup, méz, sör és só keverékéből.

„Ismét jól ismert és vidékünkön kedvelt alapanyagokat választottam az étel összeállításához, hogy bemutathassam, némi kreativitással és plusz munkával mennyire eltérő finomságokat készíthetünk a hagyományosokhoz képest. Önöktől is nyitottságot kérek, illetve azt, hogy próbálják a legújabb receptet is, hiszen ki tudja, talán éppen az új kedvencük fog megfőni a konyhában” – vezette fel az aktuális étel elkészítését Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa.

A serpenyőbe öntsünk kevés olívaolajat, majd ebben pirítsunk apróra vágott gombát, valamint többféle, szintén feldarabolt pritamin paprikát is adagolhatunk. Ha ezek megpörkölődtek, akkor beletehetjük a serpenyőbe a csirkecombokat is. A hús is meg kell piruljon kicsit, mielőtt leöntenénk a brokkoliszósszal, illetve némi citromlevet is csepegtetnénk rá. A mártás krémesítéséhez főzőtejszínt használhatunk.

Érdemes egy kisebb kocka vajat is elkeverni a serpenyőben, ha várnunk kell a vendégekre, hiszen így nem fog úgynevezett bőr képződni az étel tetején

– fogalmazott a séf.

Jázminrizzsel dolgozva

„A keleti ételek egyik legfontosabb körete a jó minőségű, gusztusos jázminrizs, amit nálunk is ismernek ugyan, de kevésbé használják, mert drágább a megszokottaknál. Persze én mindenképp ajánlom a kipróbálását az olvasóknak, hiszen kiválóan lehet vele dolgozni a konyhában” – így Karácsony.