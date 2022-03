Mezei János bízik benne, hogy a táblabíróság is kimondja az ártatlanságát

Az ügyészség és a perben részt vevő további felek is fellebbeztek, így a másodszorra is meghozott alapfokú ítélet után a Marosvásárhelyi Táblabíróságon folytatódik Mezei János pere. Gyergyószentmiklós egykori polgármestere bízik abban, hogy ott is bebizonyosodik az ártatlansága, ugyanakkor kitért a Gyilkos-tóval kapcsolatos, megvádolása miatt meg nem valósult terveire is.