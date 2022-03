Mezei Jánost újra felmentették minden vádpont alól

Gyergyószentmiklós korábbi polgármestere nem követte el azokat a törvénytelenségeket, amelyekkel a 2015-ben indult büntetőjogi eljárásban vádolták – mondta ki alapfokon csütörtökön a Maros Megyei Törvényszék. Mezei Jánost az eljárás során alapfokon már egyszer ugyanígy felmentették, most a megismételt folyamatban született meg az első döntés.

Mezei János. Újból felmentették minden ellene felhozott vádpont alól. Archív • Fotó: Veres Nándor

A törvényszék közlése szerint Mezei Jánost felmentették a hivatali visszaélés vádja alól, mert ez nem tartozik a büntetőtörvénykönyv hatálya alá. Ugyancsak felmentették a zsarolás vádja alól, mert ez nem történt meg.

Ártatlan a sikkasztásra való felbujtás vádpontjában is, a törvényszék megállapította, hogy nem történt ilyen.

Mivel a felbujtás vádja nem állta meg a helyét, ezzel párhuzamosan felmentették B. CS.-t is, aki a vád szerint a sikkasztást elkövette, azaz

a határozat szerint sikkasztás sem történt.

Megállapították, hogy a perben sértett félként szereplő Monturist Kft. elállt a korábbi követeléseitől. Elutasították V. Zs. követeléseit is Mezei Jánossal szemben, és szintén elutasították V. Zs. követelését is a perköltségekre vonatkozóan is. A perköltségek így az államot terhelik. Mezei pedig visszakaphatja zárolt vagyontárgyait.

Az ítélet nem jogerős, tíz napon belül megfellebbezhető.

Előzmények

Mezei János, Gyergyószentmiklós akkori polgármestere ellen 2015. január 26-án indított eljárást a DNA, a vádhatóság szerint az elöljáró két évvel korábban törvénytelenül adott el egy 400 négyzetméteres gyilkostói telket, amely azelőtt a város gyilkostói területeit adminisztráló Monturist Kft. törzstőkéjéhez tartozott. Továbbá zsarolásként értékelték, hogy 2015. január 17-én felszólította a Monturist akkori ügyvezetőjét, Virág Zsoltot, hogy két napon belül nyújtsa be a felmondását.

Sikkasztásra való felbujtásként jegyezték fel, hogy míg a polgármester háziőrizetben volt, arra kérte B.CS.-t, a városháza egyik alkalmazottját, hogy vigye el neki egy tanácsülés felvételét.

A vádak később mind megdőltek 2015-ban a Hargita Megyei Törvényszék alapfokú eljárása során is, a fellebbezés után viszont a Marosvásárhelyi Táblabíróság visszarendelte alapfokra az ügyet, és a teljes bizonyítási eljárás újrakezdését rendelte el. Ez zárult le most csütörtökön a Maros Megyei Törvényszék döntésével.

Mezei Jánost 2015. január 26-án 24 órára őrizetbe vették, majd hatósági felügyelet mellett folytathatta a munkáját 2015. március 11-ig, amikor házi őrizetbe helyezték, majd pedig egy hét múlva, 2015. március 18-án 30 napos előzetes letartóztatásba került.

Szabadulása után pedig június 5-ig ismét házi őrizetben volt. Az alapfokú döntés 2018 júliusában született meg – amelyben Mezeit ártatlannak találták a vádpontokban. A Marosvásárhelyi Táblabíróságon 2019 novemberében rendelte el az új eljárást.

„Újra bebizonyosodott az ártatlanságom”

„A székely szabadság napján bebizonyosodott az ártatlanságom, ugyanaz a döntés született ismét, mit a korábbi eljárás során.

Hiába csűrték-csavarták az ügyet, semmi olyan bizonyítékot nem merült fel, amely ellenem szólt volna, ez is igazolja azt, hogy ártatlan vagyok, így jártak el ellenem hét éve

– fogalmazott megkeresésünkre válaszolva Mezei János. Hozzátette, várja a fellebbezési határidő végét, és bízik abban, hogy a mostani ítélet jogerőre emelkedhet.