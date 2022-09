Mesemorzsák egy székely legénykétől

A mesék élni tanítanak, a mesék irányt mutatnak, a mesék gazdagabbá teszik mindennapjainkat. Szeptember 30-án, a magyar népmese napja alkalmából egy tizenegy éves székely kisfiú kalauzol el Kisbaconba és Benedek Elek meséinek világába.

A Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére 2005 óta ünnepeljük szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján a magyar népmese napját. A 163 éve született nagy mesemondó előtt tiszteleg ezen a napon a Médiatér is a tizenegy éves sepsiszentgyörgyi Fésüs Csanád Kisbaconban készült mesevideóival.

Fésüs Csanád másokat is elrepít a mesék világába • Forrás: Fésüs Árpád István

Fésüs Csanád ízig-vérig székely legényke. Szereti a kalandokat és kihívásokat, szereti a könyveket, és fontosnak tartja, hogy kortársaival is megismertesse a mesék csodálatos világát. Ebben a törekvésében, akárcsak a szerencsét próbáló mesehősök, segítőkre is talált. Így készültek el a kisbaconi Benedek Elek Emlékházban, Elek apó székében és íróasztalánál, a tornácán, kertjében azok a kisvideók, amelyekben Csanád meséket olvas, és amelyek a magyar népmese napján Mesemorzsák címmel indulnak útjukra mások örömére is.

Úgy kezdődött, hogy tavasszal a sepsiszentgyörgyi SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál felhívására válaszolva készítettünk egy olvasóvideót, és azzal nevezett a fiam. Mivel jól sikerült az a videó, és láttam, hogy ügyesen tud szövegeket felolvasni, előadni, és szeret szerepelni, gondoltuk, legyen folytatása ennek

– magyarázta Fésüs Árpád István, Csanád édesapja. Aztán egy baráti beszélgetés nyomán fogalmazódott meg az ötlet, hogy Elek apó kisbaconi házában olvasson fel a fiú néhány mesét kamera előtt, ezzel is népszerűsítve a meseolvasást, a magyar mesekincset.

• Forrás: Fésüs Árpád István

„Felhívtam az emlékház működtetőit, akik nagyon örvendtek és mindenben támogattak, hogy ezeket a videókat létre tudjuk hozni. Ami a meseválasztást illeti, szempont volt, hogy maximum négy percbe férjünk bele, hisz fel van gyorsulva a világ, nincs türelme az embereknek, hogy hosszasan nézzenek bizonyos tartalmakat. A válogatásban Bíró Boróka, az egyik ükunoka és Nánia Hanna segített, majd Csanád választotta ki, hogy melyeket olvasná el szívesen kamera előtt” – mondta el az édesapa. Hozzátette,

terveik között szerepel, hogy még ebben az évben újabb videókat készítenek, szintén a kisbaconi helyszínen, ugyanakkor a későbbiekben román és angol nyelven is lesz meseolvasás.

„Az elmúlt két évben én is láttam, mint szülő, hogy rengeteg időt töltenek gép előtt a gyerekek a virtuális világban, és próbálunk oda becsempészni magyar népmeséket is, hogy hátha belebotlanak a gyerekek. És ha ezáltal tíz gyerekből ketten-hárman elkezdenek olvasni, elővesznek egy-egy mesekönyvet, akkor már elértük a célunkat, amiért mindezt csináltuk. Ezeket a videókat közkinccsé tesszük, bárki számára elérhető a Fésüs Csanád YouTube-csatornán, ajánljuk óvodáknak és iskoláknak is. Mesemorzsákat hintünk el a magyar népmese napján a virtuális térben.”

Fésüs Árpád kiemelte, igyekeztek valami szépet létrehozni, új köntösbe öltöztetni Elek apó örök érvényű meséit, és

fontos szempont volt, hogy a gyermekek egy gyermektől hallják ezeket.

„Egy hétköznapi srác olvassa fel ezeket a meséket. Egy olyan székely legényke, aki része a jövő generációjának és értük csináljuk ezt az egészet, hogy ők is majd tudják elmondani, mint ahogy én is, hogy ezeken a meséken nőttek fel, és tudják továbbadni." A videók rendezője Lung László Zsolt, az operatőr Sabău Levente, a hangmérnök és vágó Nagy Szabolcs.

Bíró Boróka, Benedek Elek egyik ükunokája a szüleivel és a húgával, Bíborkával közösen működteti a kisbaconi emlékházat. Mint fogalmazott, nagy örömmel fogadták a kezdeményezést, hiszen digitális tartalommal összekapcsolni Benedek Elek meséit fontos lépés a gyerekek felé. Továbbá,

azt, aki nézi, ezek a videók elrepítik Kisbaconba, Elek apó székéhez, íróasztalához, az általa ültetett fákhoz. Virtuálisan, de odavarázsolják a nézőket.

„Figyelemfelkeltő jellegük is van, jól sikerültek ezek a videók, szép a képi világuk, egy nagyszerű csapat dolgozott rajtuk. Csanád nagyon lelkesen vett részt mindebben, ő a főszereplője ennek a történetnek és az ő tolmácsolásában élnek tovább Benedek Elek meséi virtuálisan. A mostani fiatal generációt ezen a csatornán keresztül tudjuk megszólítani. Nagyon sok digitális tartalmat fogyasztanak, sok időt töltenek az online térben, és fontos, hogy ne csak egy nyomtatott könyv formájában, vagy ne csak az emlékház látogatása kapcsán találkozzanak Benedek Elekkel, hanem a virtuális térben is.”

Boróka hangsúlyozta, noha száz év alatt sokat változott a világ, Benedek Elek meséi ma is legalább annyira aktuálisak, mint abban a korban, amikor megírta, és ma is fontos az üzenetük: a jónak győzedelmeskednie kell a gonosz fölött, helyes értékrenddel rendelkezni erény, és az elesetteket, gyengéket segíteni kell.

Ezek mind-mind olyan üzenetek, amelyek egy más kontextusban ugyan, de a mai gyerekek és a felnőttek számára is aktuálisak. Üzenetet, tanulságot hordoznak magukban a mesék. Ugyanakkor tudnak segíteni minket abban, hogy különböző élethelyzeteket, amibe a való életben belecsöppenünk, helyesen kezeljünk a mesékben megtanultak alapján, vagy bizonyos traumákat feldolgozzunk.

Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján az emlékház ingyenes látogatható, élőszavas mesemondás és rajzverseny-díjazás is szerepel a programban.

Elek apó íróasztalánál is olvasott fel mesét Csanád • Forrás: Fésüs Árpád István