Mert jó egy ügyes társasághoz tartozni

Magyarországon született meg Nyulas Bernát fejében az ötlet, hogy Maros megyének is szüksége lenne egy vagány vállalkozói szervezetre: akkor vendégelőadóként vett részt vett egy hasonló jászberényi menedzserklub rendezvényén, és nagyon megtetszett neki, amit ott látott.

Már ott eldöntöttem, hogy egy ilyen szervezetet nálunk is meg kell alapítani. A maros­szentgyörgyi Bolyai utcában hét volt osztálytársam is szomszédom, ők mind cégvezetők, így gyakorlatilag velük indult el a St. Georgius Manager Club”

– vette át a szót Besenyei Sarolta, aki a 2022-ben átadott Incub Centert is vezeti. Az elmúlt években egyre több kezdő vállalkozó, valamint fiatal üzletember is csatlakozott a Manager Clubhoz, amelyre külön büszke a héttagú vezetőségi tanács. „A tagok felvétele egyszerűen működik: egy szándéknyilatkozat kitöltése után a héttagú vezetőtanácsunk egyöntetűen el kell fogadja az új jelentkezőt. Eddig mindössze egyszer fordult elő, hogy valakit elutasítottunk” – vette át a szót Nyulas Bernát, aki külön büszke arra, hogy változatos eseményeknek lehetnek az ötletgazdái. „Éves menedzserbált szervezünk, MaStart versenyt, közös kirándulásokat, valamint minden télen pálinkaestet és disznóvágást is” – folytatta az alapító, aki nyitott és folyamatosan keresi az új elképzeléseket, ötleteket is.