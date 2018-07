Mérföldkő előtt a bözödújfalusiak

Kopjafák jelképezik az egykori falu utcáit és házait • Fotó: Szőcs László

A közigazgatásilag Erdőszentgyörgyhöz tartozó bözödújfalusi tó helyén állt egykor a falu, amely a kommunista hatalom kegyetlenségének, a falurombolásnak a jelképeként él ma is a köztudatban.

A rendszerváltás előtt kitelepített lakosok, és azok leszármazottai minden év augusztus első szombatján összegyűlnek a tó partján, az ott létesített emlékhelyen, az úgynevezett Siratófalnál, hogy találkozzanak és emlékezzenek. Ökumenikus istentisztelettel, saját személyes emlékeikkel szokták feleleveníteni azt az összetartó közösséget, amelyhez egykor tartoztak, és amely Bözödújfalunak a hatalom által megrendelt és véghezvitt felszámolásával megszűnt.

HIRDETÉS

A közel három évtizedes hagyományhoz híven a szombat délelőtti találkozó unitárius istentisztelettel kezdődik, ezt követően misén való részvételre és áldozásra is lehetőség nyílik. Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármesterének, Bözödújfalu tiszteletbeli tagjának köszöntőbeszéde után Dub László, a zsidó hitközösség elnöke is felszólal majd. Rendhagyó módon, erre a találkozóra a három történelmi egyház vezetői is meghívást kaptak a szervezőktől, ezáltal is kifejezve, hogy az elárasztott Bözödújfalu vallási sokszínűségéről volt messze földön ismert.

Az Erdőszentgyörgy polgármesteri hivatala és a Bözödújfaluért Egyesület közös szervezésében létrejövő rendezvény egyedi, meghitt hangulatát Szente Levente, Bözödújfaluból elszármazó író versei, valamint Simó Annamária énekesnő előadása teszi még emlékezetesebbé.

Míg az előző években a köszöntőbeszédeket, az istentiszteletet és misét kötetlen beszélgetésekkel folytatták, és az egykori falustársak felidézték a múltat, amikor szülőfalujuk még nem áldozatként volt részese mindennapjaiknak, az idei esemény kicsit több lesz ennél

– hívta fel a figyelmet a polgármester a közleményében, rámutatva arra, hogy minden bözödújfalusi támogatta a templomépítés ötletét, sokan az adománygyűjtő egyesület mellé álltak, hirdetve kezdeményezését, hisz a visszaépített templom által reményt kaptak, hogy falujuk nem merül feledésbe a tó fenekén.

Többen is segítették az egyesület munkáját, családi, baráti körben népszerűsítve ezt a kezdeményezést, de nem egy alkalommal külföldi segítséget is találtak, hogy a falurombolás jelképeként elhíresült, a vízből kiálló valamikori templomtornyot visszaépíthessék

– fogalmazott az elöljáró, hozzátéve, hogy az idei augusztus 4-e mérföldkő lesz a bözödújfalusiak számára, amikor kitartó munkájuk eredményének első állomásához érnek, ugyanis ekkor kerül sor az Összetartozás templomának alapkőletételére. Ahogy Csibi Attila Zoltán polgármester mondta,

bár nincs meg a szükséges összeg, szeptemberben elkezdődik az építkezés, hogy jövő év augusztus első szombatján átadhassák a templomot.

Az adománygyűjtés tovább folytatódik, ugyanis a teljes összeg, ami a teljes építkezést fedezi, még nem gyűlt össze, de a kezdeményezők bizakodóak, tudják, hogy számos ember még melléjük áll, és együtt, közös összefogással megakadályozzák Bözödújfalu feledésbe merülését.