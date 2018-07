Megvannak a Székely Vágta középdöntősei

Már az első előfutam izgalmakban bővelkedett,

a tavalyi győztes a kézdivásárhelyi Berde Lóránd, Anci nevű lovával a harmadik helyről tört az élre, és végül nyugodtan megnyerte a futamot.

A második helyre a Nyújtódot képviselő Ugron Attila, Csillag nevű lovával futott be. A második előfutamban már az első körben átvette a vezetést a gyergyószárhegyi Fazakas Géza, Gamma nevű lovával, a ló két év eltiltás után tért vissza a mezőnybe, és most a futam végéig megőrizte az első helyét, így továbbjutottak a középdöntőbe. A második helyre a Torját képviselő Tóth Barna, My Mission nevű lovával futott be.